Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Juventus, Atalanta karşısında beraberliği son dakikada kurtardı
Giriş Tarihi: 14.2.2022 01:18

Juventus, Atalanta karşısında beraberliği son dakikada kurtardı

AA
Juventus, Atalanta karşısında beraberliği son dakikada kurtardı

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Juventus, Atalanta ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Bergamo kentindeki Gewiss Stadı'ndaki karşılaşmada, ligde üst sıralara yaklaşmaya çalışan iki takım kozlarını paylaştı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçın 76. dakikasında ev sahibi Atalanta, Malinovskyi ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın son anlarında Juventus, Danilo ile 90+2. dakikada beraberlik golünü buldu: 1-1.

Siyah-beyazlı takım, Atalanta'ya mağlup olmaktan son dakikalarda gelen golle kurtuldu ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Juventus puanını 46 yaptı ve 4. sırada yer almayı sürdürdü. Siyah-beyazlı takım, Danilo'nun son dakika golüyle yenilmezlik serisini de 11 maça çıkardı.

Atalanta, bu maçta da üstünlüğünü koruyamayarak aldığı 1 puana razı oldu. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan mavi-siyahlı takım, 44 puanla 5. sırada yer aldı.

Bu arada, Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, eski takımı Juventus'a karşı 90 dakika sahada mücadele etti.

Bugün oynanan diğer maçlarda ise alınan sonuçlar şöyle:

Empoli-Cagliari: 1-1, Genoa-Salernitana: 1-1, Hellas Verona-Udinese: 4-0 ve Sassuolo-Roma: 2-2.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Komşu ülkeler art arda sallanıyor: 6.2 büyüklüğünde deprem
Hazal Kaya, oğlu Fikret'in yanlış söylediği kelimenin dövmesini yaptırdı: Unutmamak için yazdırdım
BAE'de Başkan Erdoğan için hazırlık yapıldı! Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldı
Kim Milyoner Olmak İster Şanlıurfalı Hikmet'in hayatını değiştirdi! Kazandığı parayla bakın ne yaptı
Son dakika haberi: EPDK'dan elektrik ücretleriyle ilgili açıklama
Safiye Soyman 'Anne ayağımda karıncalanma var' dedi ve…
Son dakika: 13 Şubat koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları
Meksika'da cenaze törenine iki ayrı saldırı düzenlendi! 9 kişi hayatını kaybetti
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Şaka derken kaka oluverir
ARKADAŞINA GÖNDER
Juventus, Atalanta karşısında beraberliği son dakikada kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA