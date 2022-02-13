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Giriş Tarihi: 13.2.2022 17:38

Kırıkkale’den gol sesi çıkmadı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’den gol sesi çıkmadı

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor,  ligin 22. haftasında İçel İdmanyurdu’nu  konuk etti. Başpınar Stadyumu’nda oynanan müsabaka 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor, kritik maçta evinde İçel İdmanyurdu ile karşı karşıya geldi. Kırıkkalespor için büyük bir öneme sahip olan müsabakada Şimşekler, sahadan 1 puanla ayrıldı. Her iki takımında gol bulmakta zorlandığı müsabaka 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor - İçel İdmanyurdu künyesi:

STAT: Başpınar Stadyumu

HAKEMLER: Önder Turgay Demirdak, Yusuf Doğan, Serkan Öksüz, Hüseyin Gökberk Arslan

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR İLK 11: Yunus Emre Çabuker, Emrah Sürücü ( DK.85. Osman Destan), Mehmet Albayrak, Yasin Reis (DK.86. Ufuk Can Engin), Uğur Ayhan (DK.58. Yiğit Alp Sevinç), Ali Kemal Özkan ( DK.72. Emirkan Demir), Onur Çakmakcı ,Reha Kurt, Yunus Emre Kar, Buğra Şahiner, Seyit Mehmet Söğüt ( DK.85. Serkan Güler)

İÇEL İDMANYURDU KULÜBÜ İLK 11: Gökcan Gelmen, Batuhan Ayvaz (Dk.69. Furkan Güneş), Ömer Önder( DK.89. Raşit Şahingöz), Erhan Karayer, Nurettin Çağlar ( DK.79. Umut Aydın), Ömer Çiçek, Sertaç Güzel, Özkan Zileli, Murat Can Bölükbaşı( DK.88. Serhat Tunç), Aslan Gök

SARI KARTLAR: Kırıkkale Büyük Anadoluspor- ( DK.52. Mehmet Albayrak, DK. 69. Onur Çakmakcı, DK.73 Yiğit Alp Sevinç)
İçel İdmanyurdu - ( DK.33. Murat Can Bölükbaşı)

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Kırıkkale’den gol sesi çıkmadı
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