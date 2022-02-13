Kırıkkale’den gol sesi çıkmadı

Kırıkkale Büyük Anadoluspor, kritik maçta evinde İçel İdmanyurdu ile karşı karşıya geldi. Kırıkkalespor için büyük bir öneme sahip olan müsabakada Şimşekler, sahadan 1 puanla ayrıldı. Her iki takımında gol bulmakta zorlandığı müsabaka 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor - İçel İdmanyurdu künyesi:



STAT: Başpınar Stadyumu

HAKEMLER: Önder Turgay Demirdak, Yusuf Doğan, Serkan Öksüz, Hüseyin Gökberk Arslan

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR İLK 11: Yunus Emre Çabuker, Emrah Sürücü ( DK.85. Osman Destan), Mehmet Albayrak, Yasin Reis (DK.86. Ufuk Can Engin), Uğur Ayhan (DK.58. Yiğit Alp Sevinç), Ali Kemal Özkan ( DK.72. Emirkan Demir), Onur Çakmakcı ,Reha Kurt, Yunus Emre Kar, Buğra Şahiner, Seyit Mehmet Söğüt ( DK.85. Serkan Güler)

İÇEL İDMANYURDU KULÜBÜ İLK 11: Gökcan Gelmen, Batuhan Ayvaz (Dk.69. Furkan Güneş), Ömer Önder( DK.89. Raşit Şahingöz), Erhan Karayer, Nurettin Çağlar ( DK.79. Umut Aydın), Ömer Çiçek, Sertaç Güzel, Özkan Zileli, Murat Can Bölükbaşı( DK.88. Serhat Tunç), Aslan Gök

SARI KARTLAR: Kırıkkale Büyük Anadoluspor- ( DK.52. Mehmet Albayrak, DK. 69. Onur Çakmakcı, DK.73 Yiğit Alp Sevinç)

İçel İdmanyurdu - ( DK.33. Murat Can Bölükbaşı)