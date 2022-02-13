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Giriş Tarihi: 13.2.2022 21:42 Son Güncelleme: 13.2.2022 21:58

Konyaspor maçı öncesi Trabzonsporlu bir taraftar hayatını kaybetti

Konyaspor maçı öncesi Trabzonsporlu bir taraftar hayatını kaybetti

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25’inci haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da karşılaşmayı stadyumda izleyen taraftar Eyüp Yusuf (45), fenalık geçirdi. Hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen taraftar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçta Trabzonspor, Edin Visca'nın attığı 2 golle İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın heyecanına dayanamayan Eyüp Yusuf (45) takımının ilk golünden sonra maraton tribününde fenalık geçirdi. Stadyumdaki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan taraftar, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen evli ve 3 çocuk babası Eyüp Yusuf burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TRABZONSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Trabzonspor Kulübü vefat eden taraftar için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda,"Başımız sağ olsun. İ.H Konyaspor maçı esnasında tribünde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan taraftarımız Eyüp Yusuf'un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Taraftarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

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Konyaspor maçı öncesi Trabzonsporlu bir taraftar hayatını kaybetti
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