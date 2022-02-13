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Giriş Tarihi: 13.2.2022 18:49 Son Güncelleme: 13.2.2022 18:56

Mbaye Diagne'den sitem dolu veda sözleri! "Gel dediler geldim, git dediler gittim..."

Mbaye Diagne’den sitem dolu veda sözleri! Gel dediler geldim, git dediler gittim...

Galatasaray'ın tartışmalı golcüsü Mbaye Diagne, devre arası transfer döneminde sarı-kırmızılı takımla sözleşmesini geçici olarak feshetmişti. Galatasaray, yabancı kontenjanında yer açmak için sözleşmesini feshettiği Diagne'nin ardından yeni transferlerini kadroya eklemişti. Bunun üzerine ise Diagne'den veda paylaşımı geldi.

Galatasaray, yabancı kontenjanında yer açmak için Diagne'nin sözleşmesini sezon sonuna kadar feshederek 1 yabancı oyuncu kontenjanını kullanmaya karar vermişti.

Bunun üzerine golcü oyuncu, sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.

Mbaye Diagne'nin Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Gel dediler geldim, git dediler gittim. Ben iyi ve kötü zamanlarda Galatasaray'ı savunmaya çalıştım. Umarım beni anlarsınız. Sizi seviyorum, yakında görüşmek üzere. Sevginin sınırı yok."

Galatasaray ile bugüne kadar 62 maça çıkan Senegalli golcü bu maçlarda 26 gol ve 4 asist kaydetmeyi başardı.

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Mbaye Diagne'den sitem dolu veda sözleri! "Gel dediler geldim, git dediler gittim..."
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