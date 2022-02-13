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Giriş Tarihi: 13.2.2022 13:21

Niğde Anadolu– Adıyaman maçı ertelendi

HAYRETTİN YENEL
Niğde Anadolu– Adıyaman maçı ertelendi

Niğde'de bugün oynanması planlanan Niğde Anadolu FK ile Adıyaman FK arasındaki karşılaşma, saha zemininin müsait olmaması nedeniyle ertelendi.

Niğde Ömer Halisdemir Futbol Sahasında oynanması planlanan karşılaşma için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri takımların teknik ekiplerince gerçekleştirilen toplantı neticesinde kar temizleme sırasında sahada meydana gelen tahribat nedeniyle futbola elverişli olmadığı konusunda görüş birliğine varıldı. İki takım, karşılaşmanın Niğde'ye en yakın il olan Aksaray'da oynanmasına karar verdi.

Alınan karar gereği karşılaşma yarın Aksaray'da oynanacak.

Niğde'ye son bir haftadır yağan ve Ömer Halisdemir Üniversitesi sahasında yaklaşık 50 cm kar kalınlığının grayder ile temizlenmesinin ardından oluşan kalın izlerin çukurlar nedeniyle böyle bir kararın alındığı belirtildi.

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Niğde Anadolu– Adıyaman maçı ertelendi
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