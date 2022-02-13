Niğde Anadolu– Adıyaman maçı ertelendi

Niğde Ömer Halisdemir Futbol Sahasında oynanması planlanan karşılaşma için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri takımların teknik ekiplerince gerçekleştirilen toplantı neticesinde kar temizleme sırasında sahada meydana gelen tahribat nedeniyle futbola elverişli olmadığı konusunda görüş birliğine varıldı. İki takım, karşılaşmanın Niğde'ye en yakın il olan Aksaray'da oynanmasına karar verdi.

Alınan karar gereği karşılaşma yarın Aksaray'da oynanacak.

Niğde'ye son bir haftadır yağan ve Ömer Halisdemir Üniversitesi sahasında yaklaşık 50 cm kar kalınlığının grayder ile temizlenmesinin ardından oluşan kalın izlerin çukurlar nedeniyle böyle bir kararın alındığı belirtildi.