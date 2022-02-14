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Giriş Tarihi: 14.2.2022 13:40

Altay'da Bamba gözden düştü

DHA
Altay’da Bamba gözden düştü

Spor Toto Süper Lig'de son 2 maçında Göztepe'yi 2-0 yenip, Çaykur Rizespor'la 0-0 berabere kalarak kümede kalma yolunda umutlanan Altay'ın en golcü oyuncusu Daouda Karamoko Bamba yedek kulübesini mesken tuttu.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon 7 kez rakip fileleri sarsan Fildişi Sahilli forvet Fenerbahçe (D), İttifak Holding Konyaspor, Göztepe (D) ve Çaykur Rizespor'la oynanan son 4 maçta yedek soyundu.

Bu 4 maçın 2'sinde Mısırlı golcü Rayan, son 2 karşılaşmada ise Deniz Kadah ileri uçta görev yaptı. Son golünü 4 Aralık'taki Galatasaray deplasmanında penaltıdan kaydeden Bamba, son 10 müsabakada gol sevinci yaşayamadı. 26 yaşındaki futbolcu cumartesi günü deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçında suskunluğunu bozmayı hedefliyor. Altay'da sarı kart cezalısı stoper Murat forma giyemeyecek.

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Altay'da Bamba gözden düştü
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