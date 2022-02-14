Fenerbahçe geçen sezonun gerisinde

GOLLERDE GERİDE KALDI

Spor Toto Süper Lig'de 25 haftada 38 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde 30 gol gördü. Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda ise 25 haftada 47 gol atarken, 26 gol yedi. Sarı-lacivertli ekip, 2020-2021 sezonunda ligde 25. haftalar itibarıyla 51 puanla 3. sırada yer alıyordu. Galatasaray 51 puan 30 averaj ile lider, Beşiktaş 51 puan 27 averaj ile ikinci sırada yer alırken sarı-lacivertliler aynı puanla 21 averajla 3. sırada yer aldı. Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunda ise 40 puanla 6. sırada yer alırken lider Trabzonspor ile arasında 20 puan farkı bulunuyor.