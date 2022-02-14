İsmail Kartal: Hedefsiz değiliz

Fenerbahçe'de GZT Giresunspor deplasmanında geriye düşülmesine rağmen alınan galibiyetin sevinci yaşanıyor. Ligde iki, deplasmanda ise 5 maç sonra gelen 3 puan moralleri bir nebze olsun düzeltti. Maç sonunda İsmail Kartal, futbolcularını tek tek tebrik ederken, "Hepinize güveniyorum. Bu havayı birlikte dağıtacağız. Avrupa'da iddialı olacağız. Ligde her takımın zorlu maçları var, biz asla hedefsiz değiliz" dedi.

PERŞEMBE GÜNÜNE KONSANTRE OLUN

Futbolcularından umudu asla kaybetmemelerini isteyen tecrübeli hoca, "Psikolojik olarak zor dönemler yaşadınız. Şimdi bunu terse çevirme zamanı. Taraftarımızla barışma zamanı. Önce Slavia Prag ardından Hatay maçlarıyla tribünlere kendimizi affettireceğiz. Bu iki maçı alırsak önümüz açılacak. Herkes perşembe gününe konsantre olsun" diye konuştu.

FERDİ'NİN KARTI DENGELERİ BOZDU

Ferdi Kadıoğlu'nun Giresun'da gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi, kadroda mecburi değişime neden olacak. Dörtlü savunmada bu yüzden en az iki değişiklik olacak. Macar stoper Szalai'nin Hatay maçında sol bek olarak görevlendirilmesi planlanıyor. Stoperde ise Kim'in yanına çok yüksek ihtimalle Serdar Aziz monte edilecek. Ferdi, perşembe günü Konferans Ligi'ndeki Slavia Prag maçında ise 11'de görev yapacak.

MESUT ÖZIL KADROYA BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin en çok konuşulan ismi Mesut Özil takıma dönüyor… Belindeki sorun nedeniyle 27 Ocak'ta operasyon geçiren dünya yıldızı, sarı-lacivertlilerin Antalya kampına götürülmemişti. En son 1-1 biten Antalya karşılaşmasında 64 dakika sahada kalan Mesut geçtiğimiz perşembe günü saha çalışmalarına başlamıştı. İsmail Kartal'ın Mesut'u perşembe günü Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynanacak maçın kadrosuna alması bekleniyor. Hatayspor'a karşı da 11'de olması planlanıyor.

İSTANBUL AVANTAJI

Fenerbahçe'de teknik heyet şampiyonluk imkânsız gibi görünse de lig ikinciliğinin gayet gerçekçi bir hedef olduğuna inanıyor. Bunun için de tüm fırsatları değerlendirmenin planlarını yapıyor. Süper Lig'de üç maçını İstanbul'da oynayacak olmayı da bir avantaj olarak görüyor. 20 Şubat'ta Hatayspor'u konuk edecek olan sarı-lacivertliler, 27 Şubat'ta İstanbul temsilcisi Kasımpaşa ile Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak. 6 Mart'ta ise Trabzonspor'u Kadıköy'de ağırlayacak. Fenerbahçe ligin ilk yarısında bu 3 rakibinden Hatay (1-2) ve Kasımpaşa'yı (2-1) yenmiş, Trabzon'a (3-1) mağlup olup 6 puan toplamıştı.