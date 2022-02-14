Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri La Liga'da Enes Ünal fırtınası! Son 13 lig maçında 11 gol attı
Giriş Tarihi: 14.2.2022 13:53 Son Güncelleme: 14.2.2022 14:03

La Liga'da Enes Ünal fırtınası! Son 13 lig maçında 11 gol attı

AA
La Liga’da Enes Ünal fırtınası! Son 13 lig maçında 11 gol attı

Enes Ünal, İspanya La Liga’da attığı gollerle adından söz ettiriyor. Milli futbolcu oynadığı son 13 lig maçında 11 gole imza attı.

La Liga'da Getafe forması giyen Enes Ünal attığı gollerle takımını ayakta tutuyor. 2021-2022 sezonuna suskun başlayan milli futbolcu, son haftalarda attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. 24 yaşındaki futbolcu 12 Şubat Cumartesi oynanan Atletico Madrid maçında da 2 gole imza attı.

Karşılaşmadan 4-3 yenilgiyle ayrılan Getafe 25 puanda kalırken, ligde 15. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Levante'yi 3-0 yendikleri karşılaşmada da 2 gol atan milli futbolcu, son 13 lig maçında 11 gol kaydetti. Bu sezon 23 lig maçının 19'unda ilk 11 başlayan Enes, kariyerinin en golcü sezonlarından birini yaşıyor. Milli futbolcu 2016-2017 sezonunda Twente forması ile 19 gol kaydetmişti.

İspanya La Liga'da lider konumda olan Real Madrid ile oynadıkları ve 1-0 kazandıkları karşılaşmada da maçın tek golünü atan Enes, bu sezon attığı gollerle Getafe'ye 17 puan kazandırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Komşu ülkeler art arda sallanıyor: 6.2 büyüklüğünde deprem
Hazal Kaya, oğlu Fikret'in yanlış söylediği kelimenin dövmesini yaptırdı: Unutmamak için yazdırdım
Son dakika: Altını olana indirimli kredi faizi de geliyor
Son dakika haberi: EPDK'dan elektrik ücretleriyle ilgili açıklama
Bursa’da yaşanan polis cinnetinde şoke eden detaylar
Son dakika | SABAH, ihanetin merkezini buldu! Kiralık evde devlete kumpas!
Kaymakamlık müdüründen görülmemiş tuzak! Manukyan'ın dairelerine sahte belgelerle çöktü
Kim Milyoner Olmak İster Şanlıurfalı Hikmet'in hayatını değiştirdi! Kazandığı parayla bakın ne yaptı
Son dakika haberi: Ukrayna’nın başkenti Kiev’de acil durum! Rusya ve ABD'den peş peşe açıklamalar: Tahliyeler başladı
BAE'de Başkan Erdoğan için hazırlık yapıldı! Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'ya Türk Bayrağı yansıtıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
La Liga'da Enes Ünal fırtınası! Son 13 lig maçında 11 gol attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA