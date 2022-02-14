Nihat Özdemir ve Ahmet Ağaoğlu’ndan yayın ihalesi açıklaması!

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu naklen yayın ihalesinde teklif süresinin sona ermesi sonrası değerlendirmede bulundu. Nihat Özdemir, "Bu ihalenin en iyi teklifle bir an önce sonuçlanması ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu ise açıklamasında, "Naklen yayın ihalesinin kulüplerimizi mutlu edecek bir rakamla sonuçlanması en büyük arzumuz. Finansal problemlerimiz çözüm bulmazsa Türk futbolunun arzu edilen noktaya gelmesi hayalcilikten öteye geçmez. Bu ihalenin kulüplerimizin finansal sorunlarına çare olacağını ümit ederek Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum." dedi.