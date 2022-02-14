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Giriş Tarihi: 14.2.2022 14:33 Son Güncelleme: 14.2.2022 14:50

Nihat Özdemir ve Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ihalesi açıklaması!

Nihat Özdemir ve Ahmet Ağaoğlu’ndan yayın ihalesi açıklaması!

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig yayın ihalesinde teklif süresi sona erdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Bu ihalenin en iyi teklifle bir an önce sonuçlanması ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum" derken, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise "Naklen yayın ihalesinin kulüplerimizi mutlu edecek bir rakamla sonuçlanması en büyük arzumuz. Finansal problemlerimiz çözüm bulmazsa Türk futbolunun arzu edilen noktaya gelmesi hayalcilikten öteye geçmez" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu naklen yayın ihalesinde teklif süresinin sona ermesi sonrası değerlendirmede bulundu. Nihat Özdemir, "Bu ihalenin en iyi teklifle bir an önce sonuçlanması ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu ise açıklamasında, "Naklen yayın ihalesinin kulüplerimizi mutlu edecek bir rakamla sonuçlanması en büyük arzumuz. Finansal problemlerimiz çözüm bulmazsa Türk futbolunun arzu edilen noktaya gelmesi hayalcilikten öteye geçmez. Bu ihalenin kulüplerimizin finansal sorunlarına çare olacağını ümit ederek Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

YAYIN İHALESİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
TFF'nin daha önce açıkladığı metne göre ihalede teklif süreci bugün sona erdi. Açılan teklifler değerlendirilmek üzere Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından oluşturulan İhale Komisyonuna sunulacak ve 21 Şubat'ta ihale sonuçlanacak.

"Söz konusu firmalar tekliflerini, 14 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar, elden veya e-mail yoluyla Deloitte Türkiye yetkililerine teslim edebileceklerdir. Bununla birlikte 14 Şubat Pazartesi günü elden verilecek tekliflerin, Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri adresinde Deloitte Türkiye yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir. Noter tarafından açılan teklifler, değerlendirilmek üzere Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından oluşturulan İhale Komisyonuna sunulacaktır. İhale Komisyonu teklifleri değerlendirecek olup, şartnamede yer aldığı gibi ihalenin sonuçlandırılması için 21 Şubat tarihi hedeflenmiştir."

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Nihat Özdemir ve Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ihalesi açıklaması!
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