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Giriş Tarihi: 14.2.2022 18:17 Son Güncelleme: 14.2.2022 18:24

"Ölümüne savaşacağım" demişti! Sergio Ramos, Real Madrid maçında yok...

Ölümüne savaşacağım demişti! Sergio Ramos, Real Madrid maçında yok...

Paris Saint-Germain'in sezon başında transfer ettiği Sergio Ramos, bu sezon Ligue 1'de beklentileri karşılayamamıştı. Sakatlıklar nedeniyle oldukça az maça çıkan Ramos, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid maçında forma giyemeyecek.

Yaz transfer döneminde PSG'nin İspanyol devi Real Madrid'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Sergio Ramos, eski takımına karşı forma giyemeyecek.

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran Ramos, eski takımı Real Madrid'e karşı "Ölümüne savaşacağım" ifadelerini de kullanmıştı.

Fransız ekibinden yapılan duyuruda, İspanyol savunma oyuncusunun sakatlığının devam ettiği ve bireysel çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Yaz transfer döneminde Real Madrid'den, PSG'ye bedelsiz bir şekilde transfer olan tecrübeli yıldız eski takımına karşı ilk kez rakip olma fırsatını kaçıracak.

"HER ŞEYİ YAPACAĞIM..."

Sergio Ramos'un, Real Madrid eşleşmesine dair yaptığı açıklamalar şöyleydi:

"Real Madrid'e karşı oynamamayı tercih ederdim ama Bernabeu'ya dönmek sevindirici. COVID-19 nedeniyle veda edememiştim. Kader değişkendir. PSG ile başka bir takımın karşılaşmasını isterdim. Real Madrid'e olan sevgimi biliyorsunuz. Ama şimdi PSG'yi savunma sırası bende ve takımıma yardımcı olmak için mümkün olan her şeyi yapacağım. PSG için ölümüne savaşacağım."

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"Ölümüne savaşacağım" demişti! Sergio Ramos, Real Madrid maçında yok...
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