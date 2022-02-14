"Ölümüne savaşacağım" demişti! Sergio Ramos, Real Madrid maçında yok...

"HER ŞEYİ YAPACAĞIM..."

Sergio Ramos'un, Real Madrid eşleşmesine dair yaptığı açıklamalar şöyleydi:

"Real Madrid'e karşı oynamamayı tercih ederdim ama Bernabeu'ya dönmek sevindirici. COVID-19 nedeniyle veda edememiştim. Kader değişkendir. PSG ile başka bir takımın karşılaşmasını isterdim. Real Madrid'e olan sevgimi biliyorsunuz. Ama şimdi PSG'yi savunma sırası bende ve takımıma yardımcı olmak için mümkün olan her şeyi yapacağım. PSG için ölümüne savaşacağım."