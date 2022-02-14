Son dakika: Kartal, Adana’da 3 puan istiyor! Adana Demirspor - Beşiktaş maçında 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş, Süper Lig'deki son 2 maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 1-1 ve Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip son 5 maçta ise 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan çıkarabildi. Ligde 10 galibiyet, yedişer beraberlik ve yenilgi alan Beşiktaş, 37 puan elde etti.