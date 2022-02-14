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Giriş Tarihi: 14.2.2022 17:11 Son Güncelleme: 14.2.2022 17:16

Trabzonspor Asbaşkanı Doğan'ın babası maç izlerken fenalaştı! Yoğun bakıma kaldırıldı...

DHA
Trabzonspor Asbaşkanı Doğan’ın babası maç izlerken fenalaştı! Yoğun bakıma kaldırıldı...

Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan’ın babası Atilla Doğan (68) Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını izlediği sırada fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Doğan yoğun bakıma alındı.

Trabzonspor'da asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın İstanbul'da yaşayan babası Atilla Doğan, dün akşam oynanan Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını evinde televizyondan takip ettiği sırada maçın heyecanına dayanamayarak fenalaştı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Ambulansla hastaneye kaldırılan Atilla Doğan'ın yapılan ilk müşahedede beynine pıhtı attığı tespit edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Doğan'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, dün akşam oynanan Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor karşılaşması sırasında kalp krizi geçiren taraftar Eyüp Yusuf da (45) ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Trabzonspor Asbaşkanı Doğan'ın babası maç izlerken fenalaştı! Yoğun bakıma kaldırıldı...
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