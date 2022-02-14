Visca’ya Abdullah Avcı dokunuşu! Son 3 maçta...

SON 5 MAÇTA 4 GOL

Bordo-mavililerde son haftalarda skora en önemli katkıyı ise takımın yeni transferi Edin Visca yaptı. Bosnalı oyuncu, Karadeniz ekibinde forma giydiği 5 maçta 4 gole imza atarak alınan galibiyetlerde büyük pay sahibi oldu. Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında birer gole atan oyuncu İ.H. Konyaspor maçında ise galibiyeti getiren gollere imza attı.