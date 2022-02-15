Hakan Çalhanoğlu, Liverpool’a karşı iddialı!

Inter'e geldiğinden beri geçen 6 ayda bir kupa kazandığını ve mutlu olduğunu dile getiren Çalhanoğlu, "Şimdi İtalya Kupası'nda yarı finalindeyiz ve kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi her zaman bir düş, yarın neler oluyor göreceğiz. Bir arada olmalıyız. Eğer yarın kendi oyunumuzu oynarsak, iyi bir şeyler yaparız. Yarın maçın iyi gitmesini umuyorum, biz oyuncular için bu tür maçlar önemli." diye konuştu.

Liverpool'un orta sahada dinamik bir takım olduğunu aktaran Hakan Çalhanoğlu, yarın sahaya karakterlerini koyacaklarını, kendisinin de maça hazır olduğunu ifade etti.

Inter'in kazanma zihniyetine sahip bir takım olduğunu belirten milli oyuncu, "Ligi zaten kazandılar. Ben de buraya bunu göstermek için geldim. Bana el verdiler bunun için teşekkür ediyorum. Burada başka bir rolde oynuyorum ki bu hoşuma gidiyor çünkü topa daha fazla sahibim. Geri kalan bana ve takım arkadaşlarına kalıyor." ifadelerini kullandı.