İsmail Kartal: Sabır var, panik yok

Fenerbahçe'de Konferans Ligi playoff'unda oynanacak zorlu Slavia Prag maçı hazırlıkları başladı. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör İsmail Kartal, Giresun karşısında bol pozisyona giren takımı bozmak istemiyor. Serdar Dursun'dan gelen haberle moraller düzelirken UEFA listesinde olmayan isimler Crespo ve Diego Rossi bu maçta yer alamayacak. Giresun'da ilk 11'de başlayan Rossi'nin yerine zorlu Avrupa sınavında Dimitris Pelkas'ın görev alması bekleniyor.

FERDİ KADIOĞLU YİNE SOL BEKTE

Fenerbahçe'de kaleci Altay yine 11'de oynayacak. Savunmada Ferdi, ligdeki Hatay maçında cezalı ancak bu mücadelede yine sol bekte görev yapacak. Orta alanın göbeğinde de tekrar Sosa- Mert ikilisi yer alacak. İsmail Kartal, bu maçta alacakları tek farklı galibiyetin dahi deplasman için çok önemli olduğunu belirterek futbolcularına "90 dakika sabırla bekleyeceğiz. Asla panik yapmayacağız" diye uyarıda bulunuyor.

İRFAN CAN'IN HEDEFİ TRABZONSPOR MAÇI

Fenerbahçe'de sakatlıklarla boğuşan İrfan Can Kahveci, geri dönüş hedefini 28'inci haftadaki Trabzonspor maçı olarak koydu. Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe sonrası omzunda kırık oluşan İrfan Can, Hatay maçı sonrasında bireysel saha çalışması yapabilecek seviyeye gelecek. Yıldız futbolcunun Kasımpaşa'ya karşı oynayamayacağı, Trabzonspor mücadelesine hazır hale gelmeye çalıştığı bildirildi.

GELEN GİDENİ ARATTI

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 25 haftada gösterdiği performansla geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı. Geçen sezon Erol Bulut yönetiminde 25 maçta (51 puan - 1 hafta bay) 16 galibiyet, 5 yenilgi ve 3 beraberlik alan Sarı-Lacivertliler bu sezon ise iki teknik adamla (40 puan - Pereira ve Kartal) aynı dönemi 11 galibiyet, 7 yenilgi ve 7 beraberlikle geçti. Kanarya geçen sezon bu dönem 47 gol atarken, 2021-22'de ise 38 golde kaldı.