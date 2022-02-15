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Giriş Tarihi: 15.2.2022 15:32

Robinho için yakalama emri çıkartılacak!

AA
Robinho için yakalama emri çıkartılacak!

İtalya'da hakkında genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırı nedeniyle kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan Brezilyalı futbolcu Robinho için Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, uluslararası yakalama kararı çıkartmak için İtalya Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ülkede top koşturduğu dönemde genç bir kadına yönelik taciz suçlamasından hakkında Yargıtay tarafından da onaylanmış 9 yıl hapis cezası bulunan Robinho için harekete geçti.

Savcılık, Robinho hakkında iade talebi oluşturulması ve uluslararası yakalama emri çıkartılmasına ilişkin gerekli işlemleri tamamlaması için dosyayı Adalet Bakanlığına gönderdi.

NE OLMUŞTU?
Robinho, 2013 yılında İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giydiği dönemde, Milano'da bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle Kasım 2017'de 9 yıl hapis cezası aldı.

İkinci derece mahkeme olan Milano Temyiz Mahkemesi de Aralık 2020'de, son olarak Yargıtay da Ocak 2022'de bu cezayı onadı. Kariyerine ülkesinin Santos takımında başlayan ve bir dönem kendisi için yüksek bonservis bedelleri ödenen Robinho, Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor ve Medipol Başakşehir formaları giydi.

Asıl adı Robson de Souza olan 37 yaşındaki futbolcu, son olarak ülkesinde yine Santos takımına dönmüş ancak Milano'daki bu davayla ilgili hakkında çıkan iddialardan ötürü kadro dışı bırakılmıştı.

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Robinho için yakalama emri çıkartılacak!
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