Trabzonspor’un hücum oyuncuları durdurulamıyor

Ligde bir maç eksiği olan en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 12 puan önünde yer alan bordo-mavililer, 44 golle de Aytemiz Alanyaspor ile birlikte en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.

Trabzonspor, bu sezon ligde oynadığı 25 karşılaşmanın 24'ünde gol atma başarısı gösterdi. Karadeniz ekibi, sadece 19. haftada Medipol Başakşehir ile 0-0 biten maçta gol kaydedemedi.

9 FUTBOLCU SKORA KATKI SAĞLADI

Trabzonspor'da 25 haftalık periyotta 9 oyuncu gol atma başarısı göstererek skora katkı sağladı. Karadeniz ekibinde en fazla golü, sezon başında transfer edilen Danimarkalı santrfor Andreas Cornelius (11) kaydetti. Bu oyuncuyu Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas 8 golle takip ederken, Anthony Nwakaeme de 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

Djaniny Semedo 5, Abdülkadir Ömür ve yeni transfer Edin Visca 4'er, Marek Hamsik 2, sakatlanarak sezonu kapatan Gervinho 2, ara transfer döneminde Çaykur Rizespor'a giden Yusuf Sarı da 1 gol kaydetti. Bir gol de rakip takımın kendi kalesine attığı golle geldi.

TRABZONSPOR HEM İÇERİDE HEM DIŞARIDA LİDER

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet alan ve şampiyonluk yolunda hataya yer vermeyen Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, birçok istatistikte de zirvede yer alıyor.

Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig'de en fazla karşılaşmada galibiyet alan (18), en fazla puan toplayan (60), en fazla gol atan (44) ve en az gol yiyen (18) iki takımdan biri olurken, en iyi averaja sahip (26) tek yenilgisi olan (1), hem dış saha hem iç saha da zirvenin sahibi oldu. Trabzonspor, bu sezon oynadığı 25 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer attığı 44 gole karşılık kalesinde ise 18 gol gördü.

Trabzonspor dış sahada oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Attığı 22 gole karşılık ise kalesinde 10 gol gördü. 29 puan toplayarak deplasmanda en çok puan toplayan takım oldu ve dış sahada da zirvede yer aldı. Bordo-mavililerin en yakın takipçisi ise 21 puanla Aytemiz Alanyaspor oldu.

Bordo-mavililer sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek iç saha liderliğini de eline geçirdi. Karadeniz ekibi evinde oynadığı 13 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik alırken rakiplerine ise yenilmedi. Attığı 22 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü. 31 puanla iç sahada da zirvede yer aldı. Lig'de olduğu gibi iç sahada da en yakın takipçisi 30 puanlı Konyaspor oldu.

EN YAKIN RAKİBİNE 12 PUAN FARK ATTI

Trabzonspor, 25. haftalar itibarıyla Süper Lig'deki en büyük puan farkına ulaştı. Zirvede en yakın takipçisi olan bir maç eksiği bulunan Konyaspor'un 12 puan önünde bulunan bordo-mavililer, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye 20, Beşiktaş'a 22, Galatasaray'a ise 31 puanlık fark attı.