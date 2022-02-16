Beşiktaş’ta oklar Önder Karaveli’ye döndü! Oyuncu kararları tepki gördü...

KEREM'İN YERİNE TOPAL HAMLESİ ŞAŞIRTTI

İkinci yarı hücumda varlık gösteremeyen Beşiktaş'ta ilk değişiklik adalesinde ağrı bulunan Alex yerine Emirhan İlkhan ile oldu. 17 yaşındaki genç oyuncu, fiziksel açıdan güçlü olan rakip orta sahaları ve savunmacıları arasında kayboldu. Kerem Kalafat'ın yerine Mehmet Topal'ın oyuna dahil olması da eleştiri aldı. Maçın son 20 dakikasında ortadan kaybolan Larin ve Batshuayi'nin ise bitiş düdüğüne kadar sahada kalmasına anlam verilemedi.