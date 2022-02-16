Fenerbahçe’nin rakibi Slavia Prag deplasmanda kayıp

Elinde en gerçekçi hedef olarak Konferans Ligi kalan Fenerbahçe yarın Slavia Prag'la önemli bir maça çıkacak. Yolculuğuna Avrupa Ligi'nde başlayan Sarı-Lacivertliler, E.Frankfurt ve Olympiakos'un ardından 3. olunca rotasını Konferans Ligi'ne kırmıştı. Rakip hafife alınacak bir takım değil ancak deplasmandaki sonuçları Kanarya adına umut verici... Biri Şampiyonlar Ligi ön elemesi (Ferencvaros yenildi), Avrupa Ligi elemesi (L.Verşova yenildi), diğer 3'ü Konferans Ligi'nde (Feyenoord, M.Haifa yenildi, Union Berlin berabere kaldı) olmak üzere 5 maçta 4 yenilgi, bir beraberlik aldı.

TEKNİK DİREKTÖRLERİ İSTANBUL'A GELMEDİ

Takımın en değerli 3 oyuncusu 7'şer milyon Euro'luk piyasa değerleri ile Stanciu, Holes ve Olayinka... Ancak Stanciu, 14 Mart'ta Çin'in Wugan takımına imza atacağı için son karşılaşmalarda forma giymedi. 31 maçta 8 golle takımın en golcü ismi durumundaki 23 yaşındaki Ondrej Lingr dikkat edilmesi gereken oyuncuların başında geliyor. Olayinka, 24 maçta 6 gol, 2 asistlik performans sergilerken, sürati ve dribbling özelliğiyle fark yaratıyor. Holes ön liberodaki performansıyla takımı atağa çıkarmada etkili. İstanbul yolculuğu öncesi Slavia iki şok yaşadı. Teknik direktör Trpisovsky ile orta saha Masopust, sağlık sorunları nedeniyle kafilede yer almadı.

3 SEZONUN ŞAMPİYONU

Çoğunlukla 4-2-3- 1 sistemiyle sahaya çıkan Slavia Prag, Çekya Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Jindrich Trpisovsky'nin göreve gelmesiyle birlikte ciddi bir çıkış yakalayan takım, kendi liginde son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlama başarısı gösterdi. Prag ekibi, bu sezon 21 haftada 51 puan (16G/3B/2M) topladı. Aynı puana sahip Viktoria Plzen'in önünde 13 gol averajıyla liderlik koltuğunda oturuyor.

MAÇIN HAKEMİ YABANCI DEĞİL!

Fenerbahçe'nin Slavia Prag'ı ağırlayacağı ilk maçta İtalyan hakem Maurizio Mariani görev yapacak. 2000 yılından bu yana düdük çalan, 2019 yılında FIFA kokartı takan 39 yaşındaki hakem, sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi'nde E. Frankfurt ile deplasmanda oynadığı maçı da yönetmişti.Karşılaşma 1-1 sona ermişti.