Futbolu bırakan Sergio Aguero’dan Jose Sosa itirafı!

"BENİ BEĞENMEYİP JOSE SOSA'YI TRANSFER ETTİLER"

Agüero, bir taraftarın Arjantin'de yayın yapan Ole'nin kapağını paylaşarak sorduğu "Bayern Münih'e transferin neden olmadı?" sorusuna şöyle yanıtı verdi: "Estudiantes de La Plata'ya karşı oynanan maçımı izlemeye Bayern Münih'in geldiğini söylediler. Ancak benim için korkunç bir maçtı. Jose Sosa'yı beğendiler ve onu transfer ettiler."