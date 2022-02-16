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Giriş Tarihi: 16.2.2022 14:01 Son Güncelleme: 16.2.2022 14:22

Futbolu bırakan Sergio Aguero’dan Jose Sosa itirafı!

Futbolu bırakan Sergio Aguero’dan Jose Sosa itirafı!

Barcelona’ya  transfer olan fakat oynadığı bir maçta kalp rahatsızlığı yaşayan Arjantinli yıldız Sergio Aguero futbolu bıraktığını açıklamıştı. Arjantinli efsane, sosyal medyadan Fenerbahçeli Jose Sosa hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

Manchester City'de sayısız başarıya imza atan Arjantinli Sergio Aguero, flaş bir kararla Barcelona'ya transfer olmuş fakat oynadığı bir maçta kalp rahatsızlığı yaşamıştı.

SAĞLIK SORUNU SEBEBİYLE FUTBOLU BIRAKMA KARARI ALMIŞTI

Futbol oynamasının riskli olacağı ifade edilen Sergio Aguero, 2021 Aralık ayında futbolu bıraktığını açıkladı. Sergio Aguero, vatandaşı olan Fenerbahçeli Jose Sosa hakkında sosyal medyada flaş bir itirafta bulundu.

AGUERO'DAN SOSA İTİRAFI

Twitter hesabı üzerinden bir takipçisinin sorusunu yanıtlayan Aguero'nun cevabı takipçilerini şaşırttı. Agüero, 2006 senesin Bayern Münih'in kendisini izlemeye geldiğini fakat performansının yetersiz bulunmasından dolayı Alman ekibinin Jose Sosa'yı transfer ettiğini yazdı.

"BENİ BEĞENMEYİP JOSE SOSA'YI TRANSFER ETTİLER"

Agüero, bir taraftarın Arjantin'de yayın yapan Ole'nin kapağını paylaşarak sorduğu "Bayern Münih'e transferin neden olmadı?" sorusuna şöyle yanıtı verdi: "Estudiantes de La Plata'ya karşı oynanan maçımı izlemeye Bayern Münih'in geldiğini söylediler. Ancak benim için korkunç bir maçtı. Jose Sosa'yı beğendiler ve onu transfer ettiler."

Sezon başında 10 yıllık Manchester City serüvenin noktalayarak Barcelona'ya transfer olan fakat kalbinden yaşadığı sorun nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan Sergio Agüero, sağlık risklerinin devam ettiğini ve tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

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Futbolu bırakan Sergio Aguero’dan Jose Sosa itirafı!
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