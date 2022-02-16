İsmail Kartal: Kariyerim ve Fenerbahçe için önemli bir maç

"ÖZEL PLANIMIZ VAR"

Yarın için özel planları olduğunu da belirten İsmail Kartal, "Zaten bir takımın teknik direktörünün bir planı olması gerekir. Rakibin nasıl varsa, biz deona göre en iyi şekilde çalıştık. Galip ayrılmak ve ikinci maça avantajlı çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ARDA VE MUHAMMED EN DEĞERLİ OYUNCULARIMIZDAN"

Arda Güler ve Muhammed Gümüşkaya'nın gelecekleri ile ilgili de konuşan İsmail Kartal, "Nasıl Mesut en değerli oyuncumuzsa Arda da bizim en değerlimiz. A takım kadrosunda. Sakatlığından dolayı ciğerlerinde bir problem oldu ve bu evladımız futbol oynayamadı. Tahir hoca ile konuştuğumuzda bir maç bizde oynasın dediler ve 45 dakika oynattılar, O'nu korumak için. Giresunspor maçında maça aldık moral olsun diye. Arda en değerlimiz ve geleceği olan bir oyuncumuz. Muhammed de bizim evladımız. Genç yetenekli Ozan'ın da gelip futbol oynaması gerektiğini düşündük. Gelişimini takip ediyoruz diğer kiralık oyuncularımız gibi" diye konuştu.

"İNŞALLAH YÜZÜMÜZÜN AKIYLA BURADAN ÇIKACAĞIZ"

İsmail Kartal, takımdaki sakatlıklar hakkında ise, "Mesut dün çıktı antrenmana, İrfan, Gustavo, Crespo, Burak, Novak, Çağatay, Rossi yok, Ozan belli değil. O yok bu yok diye bahanelere sığınan biri değilim. Elimizdeki oyuncular bizim için sağlıklı. Fenerbahçe ruhunu sahaya koyacak kim varsa rakibe göre bir 11'le sahaya çıkacağız. İnşallah yüzümüzün akıyla buradan çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"BENİM KARİYERİM İÇİN DE FENERBAHÇE İÇİN DE ÖNEMLİ BİR MAÇ"

İsmail Kartal, yarın UEFA'da ilk maçına çıkacak olması hakkında şunları dile getirdi: "Benim kariyerim için de Fenerbahçe için de önemli bir maç. İnşallah güzel bir başlangıç yaparım, buradan galibiyetle ayrılırız" dedi.