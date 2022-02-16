Liverpool, Inter deplasmanından zaferle çıktı! Hakan Çalhanoğlu yıkıldı…

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda son 16 turu heyecanı başladı. Son 16 turu maçlarında ilk haftanın önemli maçlarından birisi Inter ile Liverpool arasında oynandı.
Zorlu 90 dakikanın büyük bir bölümü sessiz geçerken, maçtaki sessizliği ikinci yarı oyuna giren Roberto Firmino bozdu.
Köşe vuruşunda iyi yükselen Firmino, 76. dakikada maçtaki ilk isabetli şutun gol olmasını sağladı ve Liverpool'u 1-0 öne geçirdi.
Firmino'nun golünden sonra adeta dağılan Inter, 83. dakikada Salah'ın golüne engel olamadı.
Bu sonuçla büyük bir avantaj elde eden Liverpool, İngiltere'de oynanacak rövanş maçına da favori olarak çıkacak.
Öte yandan maçta Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 16. dakikadaki şutu direğe takıldı.