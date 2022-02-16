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Giriş Tarihi: 17.2.2022 00:53 Son Güncelleme: 17.2.2022 01:01

Liverpool, Inter deplasmanından zaferle çıktı! Hakan Çalhanoğlu yıkıldı…

Liverpool, Inter deplasmanından zaferle çıktı! Hakan Çalhanoğlu yıkıldı…

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Inter, sahasında Liverpool’u ağırladı. Zorlu karşılaşmanın büyük bir bölümü golsüz geçerken, maçtaki ilk isabetli şut, 76. dakikada Roberto Firmino’nun golü oldu. İlk golün ardından dağılan Inter, 83’de Salah’ın golüne de engel olamadı ve karşılaşma 2-0 Liverpool’un galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuçla Liverpool, İtalya’dan avantajlı ayrıldı.

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda son 16 turu heyecanı başladı. Son 16 turu maçlarında ilk haftanın önemli maçlarından birisi Inter ile Liverpool arasında oynandı.

Zorlu 90 dakikanın büyük bir bölümü sessiz geçerken, maçtaki sessizliği ikinci yarı oyuna giren Roberto Firmino bozdu.

Köşe vuruşunda iyi yükselen Firmino, 76. dakikada maçtaki ilk isabetli şutun gol olmasını sağladı ve Liverpool'u 1-0 öne geçirdi.

Firmino'nun golünden sonra adeta dağılan Inter, 83. dakikada Salah'ın golüne engel olamadı.

Bu sonuçla büyük bir avantaj elde eden Liverpool, İngiltere'de oynanacak rövanş maçına da favori olarak çıkacak.

Öte yandan maçta Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 16. dakikadaki şutu direğe takıldı.

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Liverpool, Inter deplasmanından zaferle çıktı! Hakan Çalhanoğlu yıkıldı…
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