Son dakika: Murat Sancak: "TFF'ye giderek isimleri tek tek vereceğim" | Ahmet Nur Çebi'ye cevap...

Adana Demirspor-Beşiktaş maçında gösterdiği tepkilerin ardından gündeme gelen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor televizyonuna bağlanarak o anlarda yaşananları ve hakemler hakkındaki görüşlerini dile getirdi. İşte o çarpıcı sözler...
"HİÇBİR OLAY BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİRSPOR KARDEŞLİĞİNİZ BOZAMAZ"
"Beşiktaş ile Adana Demirspor'un dost olduğunu her zaman söyledim. Taraftarlarımı uyarmıştım ama hakemin kötü yönetimi olayların çıkmasına sebep oldu. Hiçbir olay Beşiktaş-Adana Demirspor arasındaki kardeşliği bozamaz."
"ŞENOL GÜNEŞ'LE İLGİLİ SÖZLERİM HADDİMİ AŞMIŞTIR"
"Ahmet Nur Çebi benim ağabeyimdir. Evet Şenol Güneş'le ilgili sözlerim haddimi aşmıştır ancak kötü bir niyetim yoktur. Eğer yanlış anladılarsa kusura bakmasınlar."
"AVAR HAKEMİNE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"
"Televizyon hadisesine gelirse... Bazen maalesef o sinirle hareket edebiliyorum. Ne orta hakem, ne VAR ne de AVAR hakemine hakkımı helal etmiyorum."
"Canımızın yandığı çok maç var. Başakşehir maçı... Emre Belözoğlu arkadaşımdır ama ona da hakkımı helal etmiyorum. Antalya maçında VAR vermesine rağmen, golümüz sayılmadı. Konya maçında penaltımız verilmedi."
"Hakemlerin en büyük destekçisi olmaya devam ediyorum. TFF'den rica ediyorum, temizliği yapsın. Bilmeyen yok ki herkesin dilinde. İsim vermem gerekiyorsa isim de veririm. Sorun değil."
"TFF'YE GİDEREK İSİMLERİ TEK TEK VERECEĞİM"
"Kimler, kimin yardımıyla bir yere geldi, herkes biliyor. Ancak kimse konuşmuyor. TFF'ye giderek isimleri tek tek vereceğim."
"Konuşmaya devam edeceğim, emin olabilirsiniz. TFF Başkanı'na '3. sıraya hakkımızla mı, hakem destekleriyle mi?' geldiğimizi sormak isterim. O açıklaması doğru değil."
MURAT SANCAK'IN TRİBÜNLERDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Adana Demirspor-Beşiktaş maçı sonrası hakem Ali Şansalan ile ilgili yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin gündemine oturan Başkan Murat Sancak'ın ilk yarının son düdüğüyle birlikte tribünde bulunan televizyonu sinirden kırdığı görüntüler ortaya çıktı.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sinirden televizyonu kırdı | Video
Televizyonu kullanılamaz hale getiren Murat Sancak'ın maçın hakemine tepki göstermek için böyle bir hareket yaptığı öğrenildi. Yaşanan olaylar sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerin protokolden ayrılarak maçı locadan takip etme kararı aldığı belirtildi.