Son dakika: Murat Sancak: "TFF'ye giderek isimleri tek tek vereceğim" | Ahmet Nur Çebi'ye cevap...

"Canımızın yandığı çok maç var. Başakşehir maçı... Emre Belözoğlu arkadaşımdır ama ona da hakkımı helal etmiyorum. Antalya maçında VAR vermesine rağmen, golümüz sayılmadı. Konya maçında penaltımız verilmedi."

"Hakemlerin en büyük destekçisi olmaya devam ediyorum. TFF'den rica ediyorum, temizliği yapsın. Bilmeyen yok ki herkesin dilinde. İsim vermem gerekiyorsa isim de veririm. Sorun değil."

"TFF'YE GİDEREK İSİMLERİ TEK TEK VERECEĞİM"

"Kimler, kimin yardımıyla bir yere geldi, herkes biliyor. Ancak kimse konuşmuyor. TFF'ye giderek isimleri tek tek vereceğim."

"Konuşmaya devam edeceğim, emin olabilirsiniz. TFF Başkanı'na '3. sıraya hakkımızla mı, hakem destekleriyle mi?' geldiğimizi sormak isterim. O açıklaması doğru değil."