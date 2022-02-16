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Giriş Tarihi: 16.2.2022 19:23 Son Güncelleme: 16.2.2022 19:32

Real Madrid karşısında kabus yaşamıştı! Lionel Messi'ye, Xavi destek çıktı...

Real Madrid karşısında kabus yaşamıştı! Lionel Messi’ye, Xavi destek çıktı...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain, sahasında Real Madrid'i ağırladı. Karşılaşmadan Mbappe'nin son saniye golüyle galip ayrılan PSG, bir üst tur için avantaj sağladı. Maça damga vuran an ise Lionel Messi'nin penaltı kaçırması oldu. Kaçırılan penaltının ardından çokça eleştirilen Messi'ye eski takım arkadaşı Xavi Hernandez destek çıktı.

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonlarından birisi olan Şampiyonlar Ligi, heyecanı yüksek bir karşılaşmayla geri döndü. Son 16 turunda PSG'nin evinde Real Madrid'i ağırladığı karşılaşma 1-0 sona erdi.

Mücadelenin başından sonuna kadar rakibine üstün oynayan PSG, galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada buldu. Lionel Messi'nin 61. dakikada kaçırdığı penaltı ise adeta karşılaşmanın önüne geçti.

Kaçan penaltının ardından çokça eleştirilen Lionel Messi'ye, eski takım arkadaşı Xavi Hernandez destek çıktı.

Xavi Hernandez'in açıklamaları şöyle:

"İnsanlar sadece kaçan penaltıya odaklanırsa Messi için eleştirilerin olması normal. Her zaman muhalifleri olacaktır. O şüphesiz tarihin en iyi futbolcusu... Ona başarılar diliyorum."

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Real Madrid karşısında kabus yaşamıştı! Lionel Messi'ye, Xavi destek çıktı...
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