Son dakika: Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçında televizyonu kırmış!

Adana Demirspor-Beşiktaş maçı sonrası hakem Ali Şansalan ile ilgili yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin gündemine oturan Başkan Murat Sancak'ın ilk yarının son düdüğüyle birlikte tribünde bulunan televizyonu sinirden kırdığı görüntüler ortaya çıktı.

Televizyonu kullanılamaz hale getiren Murat Sancak'ın maçın hakemine tepki göstermek için böyle bir hareket yaptığı öğrenildi. Yaşanan olaylar sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerin protokolden ayrılarak maçı locadan takip etme kararı aldığı belirtildi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak sinirden televizyonu kırdı | Video