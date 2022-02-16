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Giriş Tarihi: 16.2.2022 14:39 Son Güncelleme: 16.2.2022 14:58

Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuşuyor

Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuşuyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

"Adana Demirspor maçında yaşadığımız olaylar bizi son derece üzmüştür. Adana Demirspor ve Beşiktaş camiaları özdeşleşmiş, birbirlerini seven ve sayan, değer veren birbirine çok benzeşen taraftarı olan iki camiadır. Adana'da onların tabiriyle güneşe kurşun sıkılan sıcakta, hazırlık maçı için takımımızı Adana'ya gönderdik. Aramızda ilişkilerimiz gayet iyiyken ne oldu da bu duruma gelindi? Beşiktaş kendilerine ne zarar verdi? Sayın başkanın, en azından benimle paylaşmasını istiyorum.

Beşiktaş büyük lokmadır. Ersin'in kafasına demir para atıldı. Bunu hangi taraftar, hangi mantıkla yapabiliyor? Sanki bir şeyler kurgulanmış gibi hissettim ama ne olduğunu bilmiyorum.

"MURAT SANCAK İŞİ ŞOVA DÖKMÜŞTÜR"
Sayın başkanla maç izliyorduk, önümüzde televizyonu kırması... Biz, orada misafiriz. Bu tepkiyi siz gösterirseniz, taraftarınız da bize ağza alınmayacak küfürler eder. Bu hareketler için büyük üzüntü duydum. Sayın başkan işi şova dökmüştür. Maçtan önce başlayıp maçtan sonra da kanal kanal gezerek konuşması, bir şovsa yakışık almadı. Bir plansa veya bir gerekçesi varsa bunları bilmek istiyorum. İstanbul'da oynadığımız maçta bizim canımız yanmışken hakemlere bir şey demeyen Murat Sancak ne oldu da 25 hafta sonra bu kadar terse döndü? Keşke Beşiktaş'ın hakkının yendiğini söyleyerek lafa başlasaydınız.

ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMASI

Şenol Güneş ile bugüne kadar 1 kelime bile konuşmadık, Önder Karaveli'ye güvenmeye devam edeceğim. Şu ana kadar Şenol hocayla çalışmayı düşünmedim. Bugün tekrar söylüyorum. Önümüzdeki sezon için de şu anda gündemimde Şenol Güneş yok.

ASpor CANLI YAYIN

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Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi konuşuyor
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