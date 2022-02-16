Son dakika: TFF'den "Süper Lig Televizyonu" açıklaması!

Burada açıklamada bulunan Nihat Özdemir, çok önemli bir sponsorluk anlaşması yaptıklarını belirtti.

Federasyon olarak, güçlü ekonomik yapının milli takımları uluslararası rekabette üst düzeye taşıyacağına inandıklarını aktaran Özdemir, "Çok değerli bir iş ortağımızın aramıza katılmasının gurur ve heyecanını yaşıyoruz. 220'yi aşan ülke ve bölgede faaliyet gösteren, gerçekten dünyanın lojistik lideri olan DHL markası, kadın milli takımlarımızın yeni sponsoru oldu. Kendilerine, 'Sponsor ailemize hoş geldiniz.' diyor, federasyonumuza destekleri nedeniyle teşekkür ediyorum." diye konuştu.