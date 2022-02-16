Son dakika: TFF'den "Süper Lig Televizyonu" açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, kadın futbolunun gelişimi ve yayın ihalesi konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Diğer yandan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın sözlerine de sert yanıt verdi. İşte o sözler...
FUTBOLDA KADIN MİLLİ TAKIMLARININ ANA SPONSORU DHL OLDU
TFF'nin Riva'da bulunan tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleri, DHL Express Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Tonguç ve DHL Express Teknik Birimlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selver Yıldız Küçükkoyuncu katıldı.
Burada açıklamada bulunan Nihat Özdemir, çok önemli bir sponsorluk anlaşması yaptıklarını belirtti.
Federasyon olarak, güçlü ekonomik yapının milli takımları uluslararası rekabette üst düzeye taşıyacağına inandıklarını aktaran Özdemir, "Çok değerli bir iş ortağımızın aramıza katılmasının gurur ve heyecanını yaşıyoruz. 220'yi aşan ülke ve bölgede faaliyet gösteren, gerçekten dünyanın lojistik lideri olan DHL markası, kadın milli takımlarımızın yeni sponsoru oldu. Kendilerine, 'Sponsor ailemize hoş geldiniz.' diyor, federasyonumuza destekleri nedeniyle teşekkür ediyorum." diye konuştu.
"YAYIN İHALESİ İÇİN 15 TANE TEKLİF GELDİ"
"Pazartesi günü yayın ihalesini yaptık. 15 tane teklif geldi. Katılanlara cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. Revize edilmiş teklifleri bekliyoruz. İlgi ve alaka var ancak elimizden geldiğince bu yayın fiyatını yükseltmeye çalışıyoruz."
"P.TESİ GÜNÜ TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"
"Pazartesi günü gelen teklifleri değerlendireceğiz. Bekliyoruz, inşallah hayırlısı olur. Gelen teklifleri en iyi hale getirmeye çalışıyoruz."
"İnanıyorum ki teklif verenler, asıl tekliflerini henüz vermedi. Rekabeti arttırmak için fiyatı yükselteceklerdir. Daha yüksek teklif gelmesini bekliyoruz."
"SÜPER LİG TELEVİZYONU GİBİ BİR TELEVİZYON KURULUR"
"Kulüplerimizin maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Beklediğimiz teklif gelmezse Süper Lig televizyonu gibi bir televizyon kurulur. Kulüpler dekoder satışı yapar ve gelir paylaşımı yapılır. Bu da düşüncemiz içerisinde var."
MURAT SANCAK'A SERT YANIT
"O kulübün başkanı, Süper Lig'de 3. sırada. O takımı 3. duruma getiren hakemler, Ay'dan mı geldi? Kazanınca iyi, berabere kalınca veya kaybedince kötü hakem düşüncesini kabul etmiyoruz."
"İnşallah Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçına ben de gitmek istiyorum. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da Avrupa'da yoluna devam etmesini arzuluyoruz."