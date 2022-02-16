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Giriş Tarihi: 16.2.2022 15:35

Yusuf Erdoğan: Duam kabul oldu

AA
Yusuf Erdoğan: Duam kabul oldu

Trabzonspor'un devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Yusuf Erdoğan, bordo-mavili kulüpten teklif alarak duasının kabul olduğunu söyledi.

Yusuf Erdoğan, Trabzonspor dergisinde kendisiyle ilgili hazırlanan soru cevap bölümünde, bordo-mavili ekibin kendisinde için çok önemli bir yeri bulunduğunu belirtti.

"Trabzonspor, benim için bir kulüpten daha fazlası. Ailem, memleketim gibi." diyen Erdoğan, "Başka bir takımda bu kadar hevesli olacağımı düşünmüyorum. Bu süreçte İstanbul takımlarından da teklifler aldım, 'İnşallah Trabzonspor'dan teklif gelir.' demiştim. Duam kabul oldu" ifadelerini kullandı.

"ANTRENMAN DIŞINDAKİ ZAMANLARIMI ÇOCUĞUMLA GEÇİRİYORUM"
Trabzon'u çok özlediğini dile getiren Yusuf Erdoğan, "Bir süre bol bol gezip, insanların arasında olacağım. Normal şartlar altında ise genellikle antrenman dışındaki zamanlarımı çocuğumla geçiriyorum" açıklamasını yaptı.

Bordo-mavili futbolcu, "Kendi yaşamınızla ilgili bir şeyi değiştirmeye kalkarsanız bu ne olurdu?" sorusuna, "Trabzonspor'dan hiç ayrılmayıp, mücadeleye devam ederdim" yanıtını verdi.

"En son kimi mutlu ettin?" şeklindeki soru üzerine de Yusuf Erdoğan, "Tekrar Trabzonspor'a gelerek beni sevenleri mutlu ettim. Gidişime üzülen çok kişi vardı. Ailem de iyi Trabzonsporludur. Eşim de burayı çok seviyor. Sonuç olarak bu kararımla çok kişiyi mutlu ettim" değerlendirmesinde bulundu.

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Yusuf Erdoğan: Duam kabul oldu
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