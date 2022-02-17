İsmail Kartal'dan tur yorumu! " Her şey bitmedi..."

Taraftarın desteği olmadan başarı yakalamalarının mümkün olmadığının altını çizen Kartal, "Ben Fenerbahçeliyim, şikayet edemem. Başkanla yöneticilerle açık açık konuştuk. Devre arası transfer yapmak kolay olmuyor. Bazı oyuncuları istedik. Ciddi girişimler oldu ama kulüpler vermek istemediler. Maliyetleri çok yüksekti. FFP kriterlerinden dolayı alamadık. 1-2 oyuncu vardı alabilirdik ama baktık ara oyuncu gibi almış olmak için oyuncu almayalım dedim. Alacaksak Fenerbahçe'ye yakışır, kaliteli oyuncu almamız gerekiyor dedim." diye konuştu.

İsmail Kartal, genç oyunculara güvendiğini ve Çağtay ile Arda gibi oyunculara yavaş yavaş daha fazla süre verebileceğini de sözlerine ekledi.