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Giriş Tarihi: 17.2.2022 18:37 Son Güncelleme: 17.2.2022 18:44

Lionel Messi, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağından emin!

AA
Lionel Messi, PSG’nin Şampiyonlar Ligi’ni kazanacağından emin!

Fransan Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız futbolcusu Lionel Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediklerini belirterek, "En güçlü ekipler hedeflerine ulaşır. PSG de bu yolda." dedi.

Lionel Messi, PSG dergisine verdiği özel demeçte, en iyi takımların yarıştığı ve en ufak hatanın ekibi kupadan elediği için UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın zor olduğunu söyledi.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecekleri bir takıma sahip olduklarını ifade eden Arjantinli futbolcu, Şampiyonlar Ligi kupasını müzelerine götürmek istediklerini kaydetti.

Lionel Messi, "En güçlü ekipler hedeflerine ulaşır. (PSG) de bu yolda. Olduğumuzdan daha güçlü olmaya çalışıyoruz." dedi.

Büyük takımların defansta, hücumda ve sahanın her alanında iyi performans göstermesi gerektiğin ifade eden Messi, bunun kolektif halinde yapma kapasitesine bağlı olduğunu belirtti.

Messi, Ligue 1'in son yıllarda iyi geliştiğini belirterek, "PSG buna çok katkıda bulundu. Kulüp, Ligue 1'in dünyadaki görünürlüğünü önemli ölçüde artırdı.

Bugün Ligue 1 çok rekabetçi bir lig. Herhangi bir ekip seni yenebilir. Bugün bu sporda (futbolda) her maçı kazanmak artık giderek zor hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

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Lionel Messi, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağından emin!
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