Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı!

Beşiktaş'ta koronavirüs şoku yaşanıyor. Beşiktaş, başkan Ahmet Nur Çebi'nin Covid-19 PCR testinde pozitif bulguya rastlanıldığını açıkladı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin izolasyona alındığı bildirildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye rutin kontroller gereği Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz."

Ayrıntılar gelecek...