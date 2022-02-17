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Giriş Tarihi: 17.2.2022 15:54 Son Güncelleme: 17.2.2022 16:51

Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı!

Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı!

Son dakika haberi: Beşiktaş, başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin izolasyona alındığı bildirildi.

Beşiktaş'ta koronavirüs şoku yaşanıyor. Beşiktaş, başkan Ahmet Nur Çebi'nin Covid-19 PCR testinde pozitif bulguya rastlanıldığını açıkladı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin izolasyona alındığı bildirildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye rutin kontroller gereği Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz."

Ayrıntılar gelecek...

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Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı!
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