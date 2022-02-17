Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Kanarya Avrupa'da avantaj peşinde! Fenerbahçe - Slavia Prag maçında ilk 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 17.2.2022 19:20 Son Güncelleme: 17.2.2022 19:33

Son dakika: Kanarya Avrupa'da avantaj peşinde! Fenerbahçe - Slavia Prag maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Kanarya Avrupa’da avantaj peşinde! Fenerbahçe - Slavia Prag maçında ilk 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de grubunu 3. sırada bitirdi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam ediyor. Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Slavia Prag'ı ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak avantaj sağlamak istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Son dakika... UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag'ı ağırlıyor. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşmada sarı-lacivertli ekibin tek hedefi galibiyet.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

FENERBAHÇE: Altay, Nazım Sangare, Kim, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Sosa, Osayi-Samuel, Zajc, Pelkas, Valencia.

SLAVİA PRAG: Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Schranz, Traore, Sevcik, Plavsic, Dorley, Sor, Olayinka.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yoluna Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazanmıştı. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan, Türkiye Kupası'na ise veda eden sarı-lacivertli ekip, UEFA organizasyonlarında ilk kez karşılaşacağı rakibini yenerek taraftarını sevindirmek ve rövanş öncesinde avantaj elde etmek istiyor.

Sarı-lacivertli takımda tedavisine devam edilen İrfan Can Kahveci ile bireysel çalışmalarını sürdüren Luiz Gustavo ve Filip Novak, karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Miguel Crespo ile Diego Rossi de takımdaki yerlerini alamayacak.

Elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen ve özel maskeyle çalışmalara başlayan Serdar Dursun ile sakatlığını atlatan yıldız futbolcu Mesut Özil'in ise kadroda yer alması bekleniyor.

ÇEKYA EKİPLERİYLE 11. MAÇ

Fenerbahçe, Çekya temsilcileriyle Avrupa kupalarında 11. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, 4 farklı Çekya ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 10 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 18 gol gördü.

AVRUPA KUPALARINDA 239. MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Slavia Prag müsabakasıyla Avrupa kupalarında 239. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 238 karşılaşmada 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 100 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 297 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 348 gol gördü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü komedyen Ata Demirer'den büyük değişim! Son halini görenler hayrete düştü
Dünya bu Türk gencinin peşinde: En iyi üniversiteler sıraya girdi
Son dakika haberi: Maskeler ne zaman çıkacak? Fahrettin Koca'dan flaş açıklama
BAE'den beklenen 10 milyar dolarlık yatırımın rotası belli oldu: İlki savunmaya geliyor
Son dakika: Sıla Şentürk’ü bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek'in ilk ifadesi ortaya çıktı
16 yaşındaki Sıla Şentürk eski nişanlısı tarafından katledilmişti! Korkunç cinayetin detaylarına SABAH ulaştı
Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, korkunç bir cinayete kurban gitti! Yürek yakan detay ortaya çıktı
Ukrayna bombardıman sesleriyle yankılandı! Savaş başlıyor mu? Reuters duyurdu...
Köpek balığı paramparça etmişti… Kurbanın hikayesi yürek burktu!
Son dakika haberi - Ünlü sosyolog Nilüfer Narlı'ya parolalı tuzak! 'Barış-Pınar' diyerek dolandırdılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kanarya Avrupa'da avantaj peşinde! Fenerbahçe - Slavia Prag maçında ilk 11'ler belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA