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Giriş Tarihi: 17.2.2022 16:59 Son Güncelleme: 17.2.2022 17:08

Son dakika: Galatasaray yeni sportif direktörünü açıkladı!

Son dakika: Galatasaray yeni sportif direktörünü açıkladı!

Son dakika haberi... Galatasaray, Pasquale Sensibile'nin sportif direktörlüğe getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada "Sportif Danışmanımız Luis Campos'un öneri ve yönlendirmeleri ışığında Sensibile'nin camiamıza katılması, sadece Galatasaray'ımızı değil aynı zamanda Türk futbolunu, içinde bulunduğu finansal çıkmazdan kurtaracak yeni bir yaklaşımın adımları olarak görülmelidir" denildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray, Pasquale Sensibile'nin sportif direktörlüğe getirildiğini açıkladı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu: "17 Şubat 2022 tarihi itibarıyla, Futbol A Takımı Sportif Direktörlüğü görevine, bu alanda çok büyük tecrübesi ve bilgi birikimi bulunan, dünyanın sayılı isimlerinden Pasquale Sensibile'yi getirmiş bulunmaktayız."

"Sportif Danışmanımız Luis Campos'un öneri ve yönlendirmeleri ışığında Sensibile'nin camiamıza katılması, sadece Galatasaray'ımızı değil aynı zamanda Türk futbolunu, içinde bulunduğu finansal çıkmazdan kurtaracak yeni bir yaklaşımın adımları olarak görülmelidir"

"12 OYUNCUYLA GÖRÜŞMELERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

"Sportif Danışmanımız Sayın Campos, Sportif Direktörümüz Sayın Sensibile ve scout departmanımızın bizlere önerdiği 40'a yakın oyuncunun 12'siyle bugüne kadar ön görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Görüşmelerimize de devam ediyoruz."

SENSİBİLE DÜN İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Galatasaray, sportif direktörlük için Pasquale Sensibile ile anlaştı. Dün İstanbul'a gelen İtalyan spor adamı, sarı-kırmızılı kulüpte yıllık 400 bin Euro kazanacak.

50 yaşındaki Sensibile daha önce Novara, Sampdoria, Mantova, Trapani ve Alessandria takımlarında sportif direktör, Roma'da ise scout olarak görev yapmıştı.

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Son dakika: Galatasaray yeni sportif direktörünü açıkladı!
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