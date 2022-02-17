Son dakika: Galatasaray yeni sportif direktörünü açıkladı!

"Sportif Danışmanımız Luis Campos'un öneri ve yönlendirmeleri ışığında Sensibile'nin camiamıza katılması, sadece Galatasaray'ımızı değil aynı zamanda Türk futbolunu, içinde bulunduğu finansal çıkmazdan kurtaracak yeni bir yaklaşımın adımları olarak görülmelidir"

"12 OYUNCUYLA GÖRÜŞMELERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

"Sportif Danışmanımız Sayın Campos, Sportif Direktörümüz Sayın Sensibile ve scout departmanımızın bizlere önerdiği 40'a yakın oyuncunun 12'siyle bugüne kadar ön görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Görüşmelerimize de devam ediyoruz."