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Giriş Tarihi: 17.2.2022 21:46 Son Güncelleme: 17.2.2022 21:52

Son dakika: Murat Sancak'ın cezası belli oldu!

Son dakika: Murat Sancak’ın cezası belli oldu!

Son dakika haberi... PFDK, Adana Demirspor başkanı Murat Sancak'a 3 ay hak mahrumiyeti ve 113 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Son dakika... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a Beşiktaş maçındaki; sportmenliğe aykırı hareketi ve müsabaka sonrası hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle toplamda 3 ay hak mahrumiyeti ve 113 bin TL para cezası verdi.

Ayrıca, Sancak'ın maç sonrası yaptığı açıklamalarla ilgili TFF'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu başvuru sonucunun beklenmesine ve bu nedenle incelemenin devamına karar verildi.

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Son dakika: Murat Sancak'ın cezası belli oldu!
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