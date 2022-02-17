Taylan Antalyalı SABAH SPOR'a konuştu! "Kendime değil takıma üzülüyorum"

Süper Lig'de 25. haftanın sonunda zirveden 31 puan uzak kalan Galatasaray'a Domenec Torrent de çözüm olmadı. İspanyol teknik adam çıktığı 5 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Taraftar yönetimin kararlarına ve oyunculara tepkili.
G.SARAY'DA YERLİ OYUNCULAR TARAFTARIN TEPKİSİNİ ALDI
Galatasaray'da kötü gidişat devam ederken, taraftar protestosundan en çok nasibini yerli oyuncular aldı. Orta sahadaki Taylan Antalyalı-Berkan Kutlu ikilisi, sol bekte Ömer Bayram, kalede İsmail Çipe, forvette de Halil Dervişoğlu iç saha maçlarında sarı-kırmızılı tribünlerin hedefi oldu.
Bu isimlerden Taylan Antalyalı geçen sezon takımın en iyisiydi. Haziran ayında kasık fıtığı ameliyatı olan 27 yaşındaki milli oyuncu bu yüzden sezon başı hazırlıklarına katılamamıştı.
"KENDİMDEN ÇOK TAKIMA ÜZÜLÜYORUM"
Beklenen orta saha takviyesi yapılmayınca hemen takıma dönen Taylan Antalyalı geçen sezonki performansının uzağında kaldı. Kayserispor maçında Aslantepe'de ıslıklanan 27 yaşındaki oyuncu, "Kendimden daha çok takıma üzülüyorum. Galatasaray bu durumu hak etmiyor. Kötü gidişte kendi payıma olan sorumluluğu alıyorum. Kaçmayacağım ve daha çok çalışacağım. Görev verilirse elimden gelenin fazlasını yapacağım" diyerek içini döktü.
SOSYAL HAYATINI SIFIRLADI
Milli oyuncu, sosyal hayatını sıfırladı ve sosyal medyayı da takip etmeyi bıraktı. Ev ile Florya tesisleri arasında mekik dokuyan Taylan Antalyalı bu süreçte psikolojik destek de almaya başladı.
Taylan gibi orta sahada görev yapan diğer isimler Berkan ve Cicaldau da beklentileri karşılayamadı. Aytaç Kara ve Assunçao ise ara transfer döneminde takımdan ayrıldı.
Teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 maçı da kazanamayan Galatasaray için pazartesi günü oynanacak Göztepe deplasmanı çok kritik bir hal aldı.
Sadece 3 puan üzerinde bulunduğu düşme hattına girme tehlikesi ile karşılaşan sarı-kırmızılı takımda İspanyol teknik adam çareyi kadroyu değiştirmekte buldu.
Torrent, Kayserispor maçı 11'inden yapacağı 3 değişiklikle İzmir'de galibiyet arayacak. İyileşen Emre Kılınç takıma dönecek, Babel kulübeye geçecek. Bu kez kontenjana takılmayacak Pulgar orta sahada Taylan Antalyalı'dan formayı alacak. Sağ bekte de Sacha Boey yerine Omar Elabdellaoui'nin görev yapması bekleniyor.