Taylan Antalyalı SABAH SPOR'a konuştu! "Kendime değil takıma üzülüyorum"

"KENDİMDEN ÇOK TAKIMA ÜZÜLÜYORUM"

Beklenen orta saha takviyesi yapılmayınca hemen takıma dönen Taylan Antalyalı geçen sezonki performansının uzağında kaldı. Kayserispor maçında Aslantepe'de ıslıklanan 27 yaşındaki oyuncu, "Kendimden daha çok takıma üzülüyorum. Galatasaray bu durumu hak etmiyor. Kötü gidişte kendi payıma olan sorumluluğu alıyorum. Kaçmayacağım ve daha çok çalışacağım. Görev verilirse elimden gelenin fazlasını yapacağım" diyerek içini döktü.