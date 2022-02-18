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Giriş Tarihi: 18.2.2022 20:57 Son Güncelleme: 18.2.2022 21:02

Beşiktaş'ın Altay maçı kadrosunda 7 eksik!

Beşiktaş’ın Altay maçı kadrosunda 7 eksik!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Vodafone Park'ta Altay'ı konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Rıdvan Yılmaz, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Georges Kevin-N'Kouduo, Miralem Pjanic, Cyle Larin ve kart cezalısı Batshuayi kadroda yer almadı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Vodafone Park'ta Altay'ı konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belirlendi. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Önder Karaveli, sakatlıkları bulunan Rıdvan Yılmaz, Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Georges Kevin-N'Kouduo, Miralem Pjanic, Cyle Larin ve kart cezalısı Batshuayi'yi kampa almadı.

Önder Karaveli kamp kadrosunu şu isimlerden oluşturdu:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Francisco Montero, Josef de Souza, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal
Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Umut Meraş ve Alex Teixeira.

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Beşiktaş'ın Altay maçı kadrosunda 7 eksik!
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