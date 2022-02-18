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Giriş Tarihi: 18.2.2022 10:44 Son Güncelleme: 18.2.2022 11:12

Ferdi Kadıoğlu'ndan "Ezeli rakibe gider misin?" sorusuna çarpıcı cevap!

Ferdi Kadıoğlu’ndan Ezeli rakibe gider misin? sorusuna çarpıcı cevap!

UEFA Konferans Ligi'nde evinde Slavia Prag'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de dün gece maça damga vuran isim 1 gol ve 1 asist katkısı yapan Ferdi Kadıoğlu oldu. Maçın ardından "Sadece Fenerbahçe'de oynarım diyebilir misin?" sorusuna Ferdi Kadıoğlu'nun cevabı sosyal medyada gündem oldu. İşte Ferdi Kadıoğlu'ndan şaşırtan açıklama...

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turunda Kadıköy'de Çek ekibi Slavia Prag'ı konuk eden Fenerbahçe, etkisiz kaldığı maçta rakibine 3-2 mağlup oldu. Maçta taraftar çileden çıktı ve oyuncular maç bitene kadar ıslıklandı.

"ESAME LİSTESİNE BAKIN!

Maçın ardından taraftara tepki gösteren İsmail Kartal "Kim arka adalesinde ağrı hissetti, riske atmadık. Taraftarlar çok ayıp etmeye başladı. Giren yuhalanıyor, çıkan ıslıklanıyor. İnsanlar 'neden Ferdi sol bek oynuyor' diye soruyor. Çünkü elimde sol bek yok. Esame listesine bakın! Novak sağlıklı olsa Ferdi'yi önde kullanırım." dedi.

FERDİ KADIOĞLU: "PRAG'DA DURUMU DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ferdi Kadıoğlu da, zor bir maç olduğunu ifade ederek, "Zor bir rakibe karşı oynadık ama hala hayattayız. İlk yarıda işlerimizi kendimiz için zorlaştırdık. Golleri rakibe biz hediye ettik. İkinci yarıya çok iyi başlamıştık 1-1'i bulduk ama rakibimiz öne geçti. Önümüzdeki hafta bu durumu Prag'da değiştirebileceğimizi düşünüyorum.

Taraftarlarımızın bugün bana gösterdiği destekten dolayı minnettarım. Kontrat ile olan konuları menajerim takip ediyor. Ben Fenerbahçe için elimden geleni yapıyorum. Bu sene çok farklı pozisyonda oynadım ama hangi pozisyonda oynadığım fark etmez. Hocamız bana o özgürlüğü veriyor. Hangi pozisyondan oynarsam oynayayım hocamız bana o güveni veriyor. Nerede, hangi pozisyonda oynamamın önemi yok" diye konuştu.

"Ezeli rakibe gider misin?" sorusuna Ferdi Kadıoğlu'ndan taraftarı şoke eden cevap

FERDİ'DEN EZELİ RAKİP SORUSUNA HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN CEVAP

"Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım diyor musun?" sorusu yöneltilen Ferdi Kadıoğlu, "Menajerim Fenerbahçe ile olan görüşmeleri ilerletiyor. Sezon sonuna dek Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Menajerimin ve kulübün gerekli açıklamayı yapmasını bekleyeceğim" açıklamasını yaparak Fenerbahçeli taraftarı hayal kırıklığına uğrattı.

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Ferdi Kadıoğlu'ndan "Ezeli rakibe gider misin?" sorusuna çarpıcı cevap!
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