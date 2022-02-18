Taraftarlarımızın bugün bana gösterdiği destekten dolayı minnettarım. Kontrat ile olan konuları menajerim takip ediyor. Ben Fenerbahçe için elimden geleni yapıyorum. Bu sene çok farklı pozisyonda oynadım ama hangi pozisyonda oynadığım fark etmez. Hocamız bana o özgürlüğü veriyor. Hangi pozisyondan oynarsam oynayayım hocamız bana o güveni veriyor. Nerede, hangi pozisyonda oynamamın önemi yok" diye konuştu.

"Ezeli rakibe gider misin?" sorusuna Ferdi Kadıoğlu'ndan taraftarı şoke eden cevap