Hamza Hamzaoğlu'dan istifa açıklaması! "Nasıl göreve davet ediliyorsak istifaya da davet edilebiliriz"

Spor Toto Süper Ligin 26. haftasında, Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, istifa edip etmeyeceği ile ilgili "Başkan ile bu akşam oturur konuşuruz. Bir şeyler iyi gitmiyorsa böyle bir tasarrufları olacaksa hiç problem değil. Takıma güveniyoruz ama bir değişim gerekiyorsa yaparız." dedi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki tane şanssız gol yediklerini, zaman zaman iyi oynamalarına rağmen rakibin daha iyi olduğunu belirtti. Oyuncularım ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığına değinen Hamzaoğlu, "Yediğimiz iki golde de Gökhan kararsız kaldı. İkinci golde Eren topa dokundu. Ufak tefek hataları rakip değerlendirdi, biz ise değerlendiremedik." diye konuştu.