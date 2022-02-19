Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'ndan penaltı isyanı
Giriş Tarihi: 20.2.2022 00:08 Son Güncelleme: 20.2.2022 00:15

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'ndan penaltı isyanı

AA
Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu’ndan penaltı isyanı

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, birkaç maçtır hatalı hakem karalarının aleyhlerinde olduğunu, buna çok üzüldüklerini bildirdi.

Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Beşiktaş maçındaki bazı pozisyonlara iyi niyetle bakmak istediklerini ancak ortada kasıt olduğunu savundu. "Artık bıçak kemiğe dayandı, yeter." ifadesini kullanan Ekmekçioğlu, şunları kaydetti:

"Geçen haftaki Çaykur Rizespor maçında Fabricio'nun ceza sahasındaki karambolde Zeki Yıldırım'a yaptığı hareketi net penaltıydı. Bu kez de Beşiktaş maçının uzatma dakikalarında Martin Rodriguez'in çalımında Beşktaşlı futbolcu yerde topu elle kesti. Biz iki haftada iki pozisyonu da tribünden net gördük, geçen hafta yayıncı kuruluştaki programda Lale Orta, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, Fabricio'nun hareketinin tartışmasız penaltı olduğunu ifade etti. VAR zaten böyle pozisyonlarda hakeme yardımcı olmak için var. İki kritik bir maçta ve bu kadar önemli pozisyonlarda VAR devreye girerek net penaltıyı hakeme her açıdan göstermesi ve kararda aktif rol oynaması gerekirdi. Diğer yandan hakem Volkan Bayarslan'ın böylesine önemli bir karar için izlemeye bile gitmemesini hiçbir mantık kabul edemez."

Ekmekçiioğlu, bazı pozisyonların tartışılabileceğini belirterek, "Ancak tüm Türkiye aynı kararda birleşiyorsa artık bunun farklı bir yorumu olamaz. En çok üzüldüğümüz konu net olan her hatalı kararın aleyhimize verilmesi." değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Konya'da yolcu otobüsü devrildi! Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Rusya-Ukrayna krizi son dakika haberleri | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Üçüncü Dünya Savaşı'na ihtiyacımız yok
Amerika'nın sağlık sistemine bir eleştiri de Pelin Batu'dan geldi: Paranız yoksa ölün!
Hülya Avşar 12 yıl sonra yeniden aşık
Son dakika: Günlerdir her yerde aranıyordu! Ünlü oyuncu ölü bulundu...
Atatürk’ün yolları
Son dakika: Genç kadına asansörde cinsel saldırıda bulunmuştu: Mahkemeden jet karar!
Son dakika: 19 Şubat koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...
Son dakika haberi | SABAH'ın yayınları CHP'ye havlu attırdı: Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin disipline sevk edildi
Tatlıtuğ ailesinin başı belada! 'Seni asitle yakacağım kocana da şarjör boşaltacağım'
ARKADAŞINA GÖNDER
Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'ndan penaltı isyanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA