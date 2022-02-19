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Giriş Tarihi: 19.2.2022 20:27

Liverpool geriden geldi yıldızlarıyla kazandı! Mohamed Salah 150 gole ulaştı...

Liverpool geriden geldi yıldızlarıyla kazandı! Mohamed Salah 150 gole ulaştı...

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool, sahasında Norwich City'yi 3-1 yendi. Liverpool'un Mısırlı dünya yıldızı Mohamed Salah, Norwich City maçında attığı golle Liverpool'da 150 gole ulaştı.

Anfield Stadı'nda ilk devresi golsüz sona eren karşılaşmada Norwich City, 48. dakikada Milot Rashica'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Liverpool, Sadio Mane'nin 64, Mohamed Salah'ın 67 ve Luis Diaz'ın 81. dakikada attığı gollerle 3-1 kazanarak üst üste 5. galibiyetini aldı.

Lig ikincisi Liverpool, puanını 57'ye çıkardı. Son sıradaki Norwich City, 17 puanda kaldı.

Öte yandan zirve mücadelesi veren takımlardan Chelsea, deplasmanda Crystal Palace'ı 89. dakikada Hakim Ziyech'in kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

Günün diğer maçlarında Arsenal, Brentford'u 2-1, Southampton, Everton'ı 2-0, Watford, Aston Villa'yı 1-0, Burnley de Brighton'ı 3-0'lık skorla geçti. West Ham United ile Newcastle United ise 1-1 berabere kaldı.

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Liverpool geriden geldi yıldızlarıyla kazandı! Mohamed Salah 150 gole ulaştı...
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