Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Kartal evinde galibiyet peşinde! Beşiktaş - Altay maçında 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 19.2.2022 18:04 Son Güncelleme: 19.2.2022 18:09

Son dakika: Kartal evinde galibiyet peşinde! Beşiktaş - Altay maçında 11'ler belli oldu

Son dakika: Kartal evinde galibiyet peşinde! Beşiktaş - Altay maçında 11’ler belli oldu

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Altay'ı konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Siyah-beyazlılarda cezalı olan Michy Batshuayi'nin yanı sıra sakatlıkları süren 6 futbolcu maç kadrosunda yer almıyor. Mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Son dakika haberi... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Altay'ı ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 38 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 8. sırada bulunuyor. Altay ise 6 galibiyet, 4 beraberlik, 15 yenilgiyle 22 puan elde edip, haftaya 19. sırada girdi.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU!

BEŞİKTAŞ: Ersin, Kerem, Vida, Welinton, Umut, Necip, Josef, Ghezzal, Alex, Kenan, Güven.

ALTAY: Lis, Cebrail, Pinares, Deniz, İbrahim, Kazımcan, Kappel, Björkander, Özgür, Thaciano, Zeki.

3 MAÇTIR KAZANAMIYOR!

Beşiktaş, Süper Lig'in son 3 haftasında galibiyet almayı başaramadı. Ligde son olarak 22. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor'la 1-1, Fraport TAV Antalyaspor'la da 0-0 berabere kaldı.

BATSHUAYI CEZALI!

Siyah-beyazlı takımda 4 sarı kartı bulunan Michy Batshuayi cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Batshuayi bu sezon Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor maçlarında gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düşmüştü.

BEŞİKTAŞ'TA 5 OYUNCU SAKAT!

Beşiktaş'ta Altay maçı öncesi beş oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Valentin Rosier, Oğuzhan Özyakup, Rıdvan Yılmaz, Cyle Larin ve Miralem Pjanic'in yaşadıkları sakatlık nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında görev alamayan Josef de Souza'nın ise forma giyebileceği bildirildi. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca sakat oyuncular Oğuzhan Özyakup, Larin ve Rıdvan Yılmaz sarı kart ceza sınırda bulunuyor.

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Son dakika: Kartal evinde galibiyet peşinde! Beşiktaş - Altay maçında 11'ler belli oldu
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