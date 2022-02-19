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Giriş Tarihi: 19.2.2022 13:11 Son Güncelleme: 19.2.2022 13:26

Son dakika: Süper Lig’de bir istifa daha!

DHA
Son dakika: Süper Lig’de bir istifa daha!

Son dakika haberi: Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Çaykur Rizespor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, görevinden istifa etti. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Beraber oturup konuştuk. Karşılıklı bir karar verdik ve yolları ayırdık" açıklamasını yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında dün akşam Ç.Rizespor, sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olmuştu. Bu yenilginin ardından Karadeniz ekibinin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, yönetime istifasını sundu. Konuya ilişkin konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Beraber oturup konuştuk. Karşılıklı bir karar verdik ve yolları ayırdık" ifadelerini kullandı.

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"Maça iyi başladık, sonuna kadar da iyi mücadele ettik. Çok talihsiz iki gol yedik. Oyuncularıma teşekkür ettim içeride. Skor ne olursa olsun, yapmaları gerekeni yaptılar. Oyuncularıma söyleyecek hiçbir şeyim yok.

Seyirciye gelince geçen hafta Alper, bu hafta Sabo, gelecek hafta kim olur bilemiyorum. Bu şekilde olmaz. Bizi istifaya davet ettiler. Bu çok normal, burada göreve çağrılma varsa istifaya çağırma da var. Yönetimle oturup konuşuruz bu akşam. Başkan beni aradı, ihtiyacı olduğunu söyledi, geldik. Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız, bunu camia da biliyor. Biz devam etmekten yanayız ama kararı birlikte alacağız. Bizden yana sıkıntı yok. Daha henüz konuşmadım kimseyle ama bir değerlendirme yapmamız lazım.

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Son dakika: Süper Lig’de bir istifa daha!
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