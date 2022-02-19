Süper Lig’de tarihe geçecek maçın ardından ortalık karıştı! Tünelde neler yaşandı?

Geçen hafta Trabzonspor'a yenilen Konyaspor bu hafta da Kasımpaşa'ya puan kaybederek zirve yarışında yara aldı. Konyaspor'un gollerini Amilton, Rahmanovic, Soner ve 90+10'da Cikalleshi kaydetti.
Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Kasımpaşa'nın gollerini ise Mortadha, Hajradinovic, Umut Bozok ve Mabil kaydetti.
MAÇIN ARDINDAN KORİDORDA ARBEDE ÇIKTI
Nefes kesen 8 gollü maçın ardından iki takım futbolcuları birlikte soyunma odalarına doğru ilerledi.
Ancak soyunma odası koridorlarında taraflar arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın ardından taraflar birbirine girdi ve arbede çıktı.
Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül olaylarla ilgili basın toplantısında, "Soyunma odasına girerken, Serkan Reçber hakemle pozisyonu değerlendirirken, Sehic'in yaptığı hareket, burada ortamın gerilmesine neden oldu. Çok yanlış, çirkin bir hareketti. İnanılmaz olaylar oldu." dedi.
MAÇTAN GOL DAKİKALARI
GOL! 7. dakikada konuk ekip öne geçti. Fall'ın pasında rakip ceza sahasında çizgiye kadar inen Umut Bozok'un altıpas içine kestiği topa dokunan Mortadha, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
GOL! 27. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ahmed Hassan'ın ara pasına hareketlenen Amilton'un kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı oyundan düşürerek topu boş kaleye gönderdi: 1-1
GOL! 40. dakikada yeşil-beyazlı ekip öne geçti. Amilton'un havalandırdığı topu Ahmed Hassan bekletmeden içeriye kesti. Altıpas üzerinde Rahmanovic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1 Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
GOL! 46. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Mortadha'nın ortasında, Hajradinovic'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.
GOL! 51. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Amilton'un ortasında Donk'un uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Soner Dikmen'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2
GOL! 56. dakikada Mortadha'nın ara pasına hareketlenen Evren Eren Elmalı'ya Adil Demirbağ'ın ceza sahası içerisindeki müdahalesine hakem Ümit Öztürk penaltı kararı verdi. Umut Bozok'un kullandığı penaltıyı kurtaran Sehic, kural hatası yaptığı için hakem Ümit Öztürk penaltının tekrarlanmasını istedi.
GOL! 57. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Umut Bozok'un vuruşunda top ağlara gitti: 3-3
GOL! 90. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Travnik'in ara pasında topla buluşan Mabil'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-4
GOL! 90+10. dakikada penaltı kullanmak için topun başına geçen Cikalleshi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-4. Karşılaşma 4-4 berabere bitti.