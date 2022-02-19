Süper Lig’de tarihe geçecek maçın ardından ortalık karıştı! Tünelde neler yaşandı?

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül olaylarla ilgili basın toplantısında, "Soyunma odasına girerken, Serkan Reçber hakemle pozisyonu değerlendirirken, Sehic'in yaptığı hareket, burada ortamın gerilmesine neden oldu. Çok yanlış, çirkin bir hareketti. İnanılmaz olaylar oldu." dedi.