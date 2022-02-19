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Giriş Tarihi: 19.2.2022 13:32 Son Güncelleme: 19.2.2022 14:57

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'un konuğu Antalyaspor! Maçta ikinci gol geldi -CANLI-

Süper Lig’de Yeni Malatyaspor’un konuğu Antalyaspor! Maçta ikinci gol geldi -CANLI-

Süper Lig'de 26. haftada Yeni Malatyaspor evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Ligde 14 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor bu maçı kazanmak ve galibiyet hasretine son vermek istiyor. Diğer yandan Antalyaspor da kazanmak ve alt sıralardan kurtulmak istiyor. Karşılaşmaya Malatyasporlu oyuncuların protestosu damga vurdu. Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig'de 26. hafta heyecanı devam ediyor. Saat 13.30'da başlayan maçta ligin son sırasındaki Yeni Malatyaspor evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Malatyaspor ligde son 14 maçtır kazanamıyor. Antalyaspor ise son 3 maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

CANLI SKOR: MALATYASPOR 0-2 ANTALYASPOR

GOLLER
7' Luiz Adriano
60' Fernando

MAÇA DAMGA VURAN PROTESTO

Maçın başlama düdüğünden sonra Malatyasporlu oyuncular 20 saniye boyunca sahada hareketsiz bir şekilde bekleyerek protestoda bulundu. Bu esnada yedek kulübesi de kol kola girerek takıma destek verdi.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor XI: Ertaç, Campi, Haddadi, Mustafa, Kenan, Sadık, Mehdi, Azubuike, Donsah, Mounir, Dicko.

Antalyaspor XI: Boffin, Naldo, Doğukan, Güray, Kudriashov, Poli, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin.

CANLI ANLATIM

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Antalyaspor'u konuk ettiği dört Süper Lig maçının birini kaybeden Yeni Malatyaspor (2G 1B), iki galibiyetini de kalesini gole kapattığı iki karşılaşmada aldı (2018/19 & 2020/21).

Yeni Malatyaspor ile oynadığı son üç Süper Lig maçında 5 puan kaybeden Antalyaspor (1G 1B 1M), daha önceki altı karşılaşmada aynı puanı bırakmıştı (4G 1B 1M).

Süper Lig'de devam eden en uzun galibiyet hasretinin sahibi olan Yeni Malatyaspor (14 maç), aynı zamanda kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor. Malatya ekibi aynı zamanda 2022 takvim senesinde henüz galibiyetle tanışamayan iki takımdan biri konumunda (Galatasaray ile birlikte).

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Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'un konuğu Antalyaspor! Maçta ikinci gol geldi -CANLI-
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