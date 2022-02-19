Süper Lig’de Yeni Malatyaspor’un konuğu Antalyaspor! Maçta ikinci gol geldi -CANLI

MAÇA DAMGA VURAN PROTESTO

Maçın başlama düdüğünden sonra Malatyasporlu oyuncular 20 saniye boyunca sahada hareketsiz bir şekilde bekleyerek protestoda bulundu. Bu esnada yedek kulübesi de kol kola girerek takıma destek verdi.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor XI: Ertaç, Campi, Haddadi, Mustafa, Kenan, Sadık, Mehdi, Azubuike, Donsah, Mounir, Dicko.

Antalyaspor XI: Boffin, Naldo, Doğukan, Güray, Kudriashov, Poli, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin.

CANLI ANLATIM

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Antalyaspor'u konuk ettiği dört Süper Lig maçının birini kaybeden Yeni Malatyaspor (2G 1B), iki galibiyetini de kalesini gole kapattığı iki karşılaşmada aldı (2018/19 & 2020/21).

Yeni Malatyaspor ile oynadığı son üç Süper Lig maçında 5 puan kaybeden Antalyaspor (1G 1B 1M), daha önceki altı karşılaşmada aynı puanı bırakmıştı (4G 1B 1M).

Süper Lig'de devam eden en uzun galibiyet hasretinin sahibi olan Yeni Malatyaspor (14 maç), aynı zamanda kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor. Malatya ekibi aynı zamanda 2022 takvim senesinde henüz galibiyetle tanışamayan iki takımdan biri konumunda (Galatasaray ile birlikte).