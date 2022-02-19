Süper Lig’de Yeni Malatyaspor’un konuğu Antalyaspor! Maçta ikinci gol geldi -CANLI

Süper Lig'de 26. hafta heyecanı devam ediyor. Saat 13.30'da başlayan maçta ligin son sırasındaki Yeni Malatyaspor evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Malatyaspor ligde son 14 maçtır kazanamıyor. Antalyaspor ise son 3 maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
CANLI SKOR: MALATYASPOR 0-2 ANTALYASPOR
GOLLER
7' Luiz Adriano
60' Fernando
MAÇA DAMGA VURAN PROTESTO
Maçın başlama düdüğünden sonra Malatyasporlu oyuncular 20 saniye boyunca sahada hareketsiz bir şekilde bekleyerek protestoda bulundu. Bu esnada yedek kulübesi de kol kola girerek takıma destek verdi.
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor XI: Ertaç, Campi, Haddadi, Mustafa, Kenan, Sadık, Mehdi, Azubuike, Donsah, Mounir, Dicko.
Antalyaspor XI: Boffin, Naldo, Doğukan, Güray, Kudriashov, Poli, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE
Antalyaspor'u konuk ettiği dört Süper Lig maçının birini kaybeden Yeni Malatyaspor (2G 1B), iki galibiyetini de kalesini gole kapattığı iki karşılaşmada aldı (2018/19 & 2020/21).
Yeni Malatyaspor ile oynadığı son üç Süper Lig maçında 5 puan kaybeden Antalyaspor (1G 1B 1M), daha önceki altı karşılaşmada aynı puanı bırakmıştı (4G 1B 1M).
Süper Lig'de devam eden en uzun galibiyet hasretinin sahibi olan Yeni Malatyaspor (14 maç), aynı zamanda kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor. Malatya ekibi aynı zamanda 2022 takvim senesinde henüz galibiyetle tanışamayan iki takımdan biri konumunda (Galatasaray ile birlikte).