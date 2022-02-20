Anthony Nwakaeme’den sözleşme açıklaması! Tarih verdi...

Nwakaeme'nin açıklamaları şöyle:

"Herhangi bir maçta rahatlamayacağımızı, maç önemsizmiş gibi davranmayacağımızı söylemiştim. Kupayı müzemize götürene kadar rahat davranmayacağız."

"Sözleşme konusunu, başkana sormalısınız. Trabzon'u seviyorum ve burada mutluyum. Birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz."