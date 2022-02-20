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Giriş Tarihi: 20.2.2022 18:19 Son Güncelleme: 20.2.2022 18:21

Anthony Nwakaeme'den sözleşme açıklaması! Tarih verdi...

Anthony Nwakaeme’den sözleşme açıklaması! Tarih verdi...

Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda en büyük kozlarından birisi olan tecrübeli oyuncu Anthony Nwakaeme, 4-0 kazanılan Alanyaspor maçının ardından sözleşme sorularına yanıt verdi.

Trabzonspor, Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmasında Alanyaspor'a konuk oldu. Zorlu rakibi karşısında rahat bir galibiyet alan bordo-mavililer, şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

Bordo-mavili ekibin tecrübeli futbolcusu Nwakaeme, karşılaşmanın ardından yeni sözleşme sorularına yanıt verdi.

Nwakaeme'nin açıklamaları şöyle:

"Herhangi bir maçta rahatlamayacağımızı, maç önemsizmiş gibi davranmayacağımızı söylemiştim. Kupayı müzemize götürene kadar rahat davranmayacağız."

"Sözleşme konusunu, başkana sormalısınız. Trabzon'u seviyorum ve burada mutluyum. Birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz."

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Anthony Nwakaeme'den sözleşme açıklaması! Tarih verdi...
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