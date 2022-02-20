Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İsmail Kartal'dan gençlere övgü! "Sınavı geçtiler..."
Giriş Tarihi: 20.2.2022 22:07 Son Güncelleme: 20.2.2022 22:09

İsmail Kartal'dan gençlere övgü! "Sınavı geçtiler..."

AA
İsmail Kartal’dan gençlere övgü! Sınavı geçtiler...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, Slavia Prag maçından sonra önemli bir rotasyona gittiklerini belirtti.

Gençleri 11'de oynattığını ve beklediği performansı aldığını ifade eden Kartal, "Slavia Prag ile ikinci maça daha güçlü çıkmak için rotasyona gittik. Bu rotasyona giderken gençlerimizi de 11'de oynattım. Onlarda A takım oyuncusu. Hem Fenerbahçe hem de Türk futbolunun geleceğine inandığımız oyuncular. Bugün güzel bir referans elde ettiler ve sınavı geçtiler. Onlar da bu takımın önemli oyuncuları olduklarını gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncuları kazanarak kadro kalitesini ve derinliğini artırdıklarını dile getiren Kartal, şöyle devam etti:

"Bugün neyi planladıysam gollerden oyuncu değişikliklerine kadar her şeyi başardık. Sonuç olarak hak ettiğimiz bir oyunla ve mücadeleyle pozisyonlara girdik. Rakibimiz 2. bölge savunmasını iyi yapan ekiplerden biri. Etkili kontra atakları oldu. Haklı bir galibiyet elde ettik. Biz teknik direktörler için rotasyon demek oyuncuları gözlemlemek demek. Sakatlıkları engellemek ve takım içi rekabet açısından önemli. Genç oyuncularımı oynattım, 9 oyuncumu oynatmayarak cesaret gösterdim. Oyuncularıma inandım, onlar da karşılık verdiler."

İsmail Kartal, Burak Kapacak'tan daha özgüvenli oynamasını ve saha içinde kendi gibi olmasını istediğini de sözlerine ekledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hamile karısını kayalıklardan iterek öldürmüştü! Pişkin katil hala para peşinde
Rusya-Ukrayna krizi son dakika haberleri | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Üçüncü Dünya Savaşı'na ihtiyacımız yok
Bankamatik memuru Tezcan Candan pes dedirtti! 3.7 milyonu böyle kapmış...
Son dakika | Olası Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili yeni gelişme! Reuters açıkladı; patlama sesleri duyuldu
Rusya Ukrayna krizi ile ilgili son dakika gelişmesi! Zelenskiy'den ateşkes çağrısı
SON DAKİKA | Olası bir Rusya Ukrayna savaşı kapıda mı? Kremlin'den gözdağı: İstenmeyen sonuçlar yaşanabilir
Hülya Avşar 12 yıl sonra yeniden aşık
Dünle beraber gitti cancağızım
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi
"Ebleh buna inanmış" şeklinde biten atasözünün başı nasıldır?
ARKADAŞINA GÖNDER
İsmail Kartal'dan gençlere övgü! "Sınavı geçtiler..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA