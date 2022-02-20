Pep Guardiola’dan bomba Harry Kane itirafı!

Tottenham ve İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı Harry Kane için Manchester City'nin tam 4 kez teklif yaptığı ortaya çıktı. 28 yaşındaki santrfor için girişimde bulunduklarını doğrulayan Pep Guardiola buna rağmen istediklerine ulaşamadıklarını söyledi.

Tottenham'ın sahibi Daniel Levy'nin ise 150 milyon Pound (2 milyar 786 milyon TL) altı bir bedelle oyuncuyu bırakmamasının ortadaki asıl sorun olduğu öğrenildi. Tottenham forması ile kariyerinde 369 maça çıkan Harry Kane, 236 gol atarken 52 defa da asist yaptı.

Harry Kane, dün Manchester City'e karşı 3-2 kazandıkları maçta 2 gol atarak takımına 3 puanı getirmeyi başardı.

ZOUMA'YA 'MİYAVLI' KARŞILAMA

Geçtiğimiz hafta evinde kedilerini tekmelediği için ortalığı karıştıran ve ceza alan Zouma dün sahadaydı. West Ham taraftarı 1-1 biten maçtan çok kendi oyuncularını protesto etti. Maç öncesinde içinde kedi geçen şarkılar seslendiren ve zaman zaman kedi sesi çıraran tribünler ayrıca getirdikleri oyuncuklarını da Zouma'ya göstererek futbolcunun hareketini eleştirdiler.