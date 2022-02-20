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Giriş Tarihi: 20.2.2022 17:47 Son Güncelleme: 20.2.2022 17:57

Son dakika: Fenerbahçe Hatayspor'u konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika: Fenerbahçe Hatayspor’u konuk ediyor! İlk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Ligde oynanan son maçta Giresunspor'u 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Hatayspor karşısında galibiyet alarak çıkışını sürdürmek istiyor. Zorlu karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Son dakika: Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Ligin 25. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'u yenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Çekya'nın Slavia Prag takımına sahasında mağlup oldu.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 40 puan ve averajla 6. sırada giriyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Tisserand, Çağtay, Ozan, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, Diego Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun.

Hatayaspor: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ruben, Benzia, Saint-Louis, Lobzhanidze, Ayoub.

Yaz transfer döneminde Kasımpaşa'dan transfer edilen genç oyuncu Çağtay Kurukalıp, Fenerbahçe formasını ilk kez terletecek.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak ağrıları nedeniyle henüz tam olarak takımla çalışmalara başlayamayan Mesut Özil'in de kadroda olması beklenmiyor.

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Son dakika: Fenerbahçe Hatayspor'u konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu...
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