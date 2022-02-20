Son dakika: Fenerbahçe Hatayspor’u konuk ediyor! İlk 11’ler belli oldu...

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Kim Min-jae'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak ağrıları nedeniyle henüz tam olarak takımla çalışmalara başlayamayan Mesut Özil'in de kadroda olması beklenmiyor.