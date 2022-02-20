Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de Gaziantep'in konuğu Adana Demirspor! Maçta ilk gol -CANLI-
Giriş Tarihi: 20.2.2022 14:05 Son Güncelleme: 20.2.2022 14:11

Süper Lig'de Gaziantep'in konuğu Adana Demirspor! Maçta ilk gol -CANLI-

Süper Lig’de Gaziantep’in konuğu Adana Demirspor! Maçta ilk gol -CANLI-

Süper Lig'in 26. haftasında ligin formda takımlarından Adana Demirspor, zorlu Gaziantep FK deplasmanında. Zorlu maçta ilk gol geldi. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig'de 26. haftada Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Zorlu maçta Adana Demirspor 1-0 öne geçti. Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor.

CANLI SKOR: Gaziantep 0-1 Adana Demirspor

GOL: 18' Assombalonga

Britt Assombalonga, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadıkları her iki maçta da gol attı...

CANLI ANLATIM

İKİ TAKIMIN 11'İ BELLİ OLDU

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Muhammet, Ertuğrul, Recep, Mendyl, Sagal, Caulker, Kitsiou, Vetrih.

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Belhanda, Vargas, Britt.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hamile karısını kayalıklardan iterek öldürmüştü! Pişkin katil hala para peşinde
Rusya-Ukrayna krizi son dakika haberleri | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Üçüncü Dünya Savaşı'na ihtiyacımız yok
7 yılda sadece 60 gün çalıştı! 3,7 milyonu kaptı
Başkan Erdoğan'ın Afrika turu başlıyor
Tevfik Göksu’dan flaş su zammı açıklaması: Siyasi bir tuzak kuruyorlardı
Hülya Avşar 12 yıl sonra yeniden aşık
Dünle beraber gitti cancağızım
Bakan Akar'dan Ukrayna-Rusya açıklaması! "Basında çıkan haberleri ihtiyatlı değerlendirmek gerekir"
Son dakika | Olası Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili yeni gelişme! Reuters açıkladı; patlama sesleri duyuldu
Keçiboynuzu mucizesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de Gaziantep'in konuğu Adana Demirspor! Maçta ilk gol -CANLI-
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA