Süper Lig’de Gaziantep’in konuğu Adana Demirspor! Maçta ilk gol -CANLI

Süper Lig'de 26. haftada Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Zorlu maçta Adana Demirspor 1-0 öne geçti. Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor.
CANLI SKOR: Gaziantep 0-1 Adana Demirspor
GOL: 18' Assombalonga
Britt Assombalonga, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadıkları her iki maçta da gol attı...
İKİ TAKIMIN 11'İ BELLİ OLDU
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Muhammet, Ertuğrul, Recep, Mendyl, Sagal, Caulker, Kitsiou, Vetrih.
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Belhanda, Vargas, Britt.