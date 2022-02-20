Süper Lig’de Gaziantep’in konuğu Adana Demirspor! Maçta ilk gol -CANLI

Süper Lig'de 26. haftada Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Zorlu maçta Adana Demirspor 1-0 öne geçti. Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor.

CANLI SKOR: Gaziantep 0-1 Adana Demirspor

GOL: 18' Assombalonga

Britt Assombalonga, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadıkları her iki maçta da gol attı...

CANLI ANLATIM

İKİ TAKIMIN 11'İ BELLİ OLDU

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Muhammet, Ertuğrul, Recep, Mendyl, Sagal, Caulker, Kitsiou, Vetrih.

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Belhanda, Vargas, Britt.